Yeison Jiménez Muerte de Yeison Jiménez: primeras hipótesis de por qué su avioneta se estrelló y acabó en llamas El inesperado fallecimiento del cantante Yeison Jiménez ha estremecido en Colombia y a esta hora ya se conocen nuevos indicios de lo que pudo haber ocasionado que su avioneta acabara en llamas.



Video Video desde el interior del avión de Yeison Jiménez antes del fatal accidente donde murió

Nuevos detalles salen a la luz sobre las causas que pudieron ocasionar que la avioneta del cantante Yeison Jiménez terminara en llamas cuando él y 5 personas se dirigían hacia Medellín.

El siniestro ocurrió a horas de la tarde de este sábado 10 de enero cuando la aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, según dijo Aeronáutica Civil en un comunicado citado por la agencia AP.

PUBLICIDAD

Revelan primeros indicios del accidente de Yeison Jiménez

Las causas oficiales de la tragedia no fueron dadas a conocer de manera inmediata por parte de las autoridades, quienes ya indagan en los hechos.

Sin embargo, "fuentes cercanas a la pista citadas por Noticias Caracol aseguran que un motor de la avioneta habría fallado", destacó el diario El Tiempo este 11 de enero.

Mientras tanto, "un experto en aviación 'callsign booster'" mencionó a Infobae Colombia que la aeronave podría haber sufrido un fenómeno que se conoce como 'stall'".

"Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos 'stall', donde el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación, o problemas graves como fallas de motor, falta de combustible, o errores de pilotaje, que impiden generar la potencia necesaria para ascender", explicó.

La versión oficial hasta ahora

Aunque existe una investigación en curso, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, dio algunos detalles que se conocen hasta ahora sobre la tragedia.

Según la autoridad, la avioneta carreteó "bien por la pista", pero al parecer no logró alzar vuelo.

"Cuando llega el punto en que ya debe iniciar el despegue, no lo hizo. Siguió derecho, se estrelló con el terreno aledaño y se incendió, generando el resultado fatal de este accidente", explicó a Citytv.

PUBLICIDAD

Entre los datos que confirmó está que el accidente ocurrió sobre las 4:30 de la tarde, hora local.

Las otras personas que perdieron la vida junto al cantautor son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.