Yeison Jiménez Cantante Jessi Uribe rompe el silencio tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez El artista colombiano compartió el comunicado escrito por su equipo legal en el que enfrentan los rumores que circulan en redes sociales. Sus representantes lanzaron una advertencia.



Video Luis Ángel 'El Flaco' le cumple a su amigo Yeison Jiménez deseo que no pudo lograr tras su muerte

El cantante colombiano Jessi Uribe rompió el silencio luego de que fuera vinculado a la muerte de su compatriota, Yeison Jiménez.

Este lunes 19 de enero, el intérprete difundió en su cuenta de Instagram un comunicado, realizado por su equipo legal y de comunicaciones.

PUBLICIDAD

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez, donde se involucra a Jessi Uribe”, indicaron.

En el escrito se detalla que ha habido “publicaciones realizadas a través de páginas web, canales de YouTube y redes sociales” que han “tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional”.

“Y constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados, vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, así como causando afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar”, señalan.

Ante “la difamación”, los representantes de Uribe puntualizaron que “ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital”, con acompañamiento de las autoridades competentes.

“Incluyendo un proceso de verificación y rastreo con apoyo de la Policía Nacional – Policía Cibernética”, especificaron al respecto.

Por tal motivo, solicitan a “los medios, creadores de contenido y usuarios” de las plataformas que se abstengan de “replicar, comentar o amplificar” las publicaciones infundadas.

“Ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores”, concluyeron.

Jessi Uribe compartió este comunicado. Imagen Jessi Uribe/Instagram

Jessi Uribe pidió a Yeison Jiménez un favor antes de su muerte

El pasado 12 de enero, el portal de La Kalle 96.9 FM dio a conocer que Jessi Uribe contó durante una presentación en Junín, Cundinamarca, que le pidió un favor a Yeison Jiménez antes de que lamentablemente falleciera en un accidente aéreo.

PUBLICIDAD

Él le solicitó que se vieran, junto con los artistas Alzate, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, para grabar un himno en homenaje a la Selección de Colombia.