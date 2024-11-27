Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

La familia de Liam Payne estaría lista para emprender acciones legales en contra de cualquier persona que esté involucrada en su muerte.

Luego de que el pasado 16 de octubre, el cantante falleciera tras caer desde el tercer piso de su habitación en un hotel en Buenos Aires, Argentina, sus seres queridos finalmente pudieron sepultarlo el 20 de noviembre.

Ahora, después de darle el último adiós, aparentemente los padres del exintegrante de One Direction se centrarán en saber si existen responsables de la tragedia.

Familia de Liam Payne buscará “justicia” para él

Este 26 de noviembre, Page Six dio a conocer que los abogados de la familia de Liam Payne estuvieron en la corte de Argentina el mismo martes.

Según el medio, tuvo acceso a documentación que revela que el veterano licenciado de la industria musical Richard Bray, actuando a nombre de los parientes, entregó sus intereses legales a un bufete de abogados en Buenos Aires.

Lo anterior significa, explican, que los parientes del intérprete de ‘For you’ serían demandantes en cualquier caso penal futuro.

Por su parte, una fuente “que conoce a la familia” aseguró al sitio web que está “100 % segura” de que Karen y Geoff Payne, papás del difunto artista, y sus hermanos “querrían buscar justicia para él”.

Hasta el momento, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina ha imputado a tres personas por el deceso de Liam.

El primero es un amigo del cantautor, Roger Nores, a quien acusan de supuesto “abandono”. Los otros dos son un empleado del Hotel CasaSur Palermo y un mesero, quienes supuestamente le proporcionaron drogas.

Nores, expone New York Post, aseguró a inicios de este mes que “nunca” dejó a Payne: “Fui a su hotel tres veces ese día y me retiré 40 minutos antes de que esto ocurriera”.

“Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui”, especificó en su defensa.

A la fecha, los fiscales locales no han presentado cargos en contra del empresario, quien se estuvo presentando como el mánager del compositor.

El diario explica que el papá de Liam aseveró a las autoridades que Nores se ofreció, en mayo, como voluntario para hacerse cargo del cuidado de su hijo y hacer arreglos para que asistiera a rehabilitación.

Liam Payne habría ordenado alcohol y sustancias ilícitas antes de morir

Este martes, TMZ dio a conocer que, con base en documentos oficiales, los fiscales a cargo de las investigaciones revelaron que Liam Payne supuestamente solicitó bebidas alcohólicas y drogas antes de su muerte.

Detallan que él habría pedido 4 botellas de whisky a las 10 p.m. del 15 de octubre, la noche antes de fallecer. Horas más tarde, a las 6:36 a.m., alegadamente requirió 5 botellas más.

Además, a las 9:32 a.m., la estrella pop presuntamente envió un mensaje a Roger Nores, ‘¿Puedes conseguir 6 gramos?’, presumiblemente refiriéndose a la cocaína.