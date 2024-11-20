Novia de Liam Payne llega a su funeral para darle el último adiós tras trágica muerte

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

El funeral de Liam Payne, estrella de One Direction, se lleva a cabo este miércoles 20 de noviembre, a un mes de su muerte.

De acuerdo con The Independent, el último adiós del artista comenzó en la iglesia St Mary, en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra.

PUBLICIDAD

El ataúd, de color azul oscuro con asas plateadas y adornado con rosas blancas, arribó a bordo de un carruaje blanco, tirado por dos caballos.

El ataúd de Liam Payne llegó a bordo de un carruaje. Imagen Backgrid UK/The Grosby Group

Los padres del cantante, Karen y Geoff Payne, llegaron en un vehículo y esperaron a la puerta del recinto, al lado del reverendo, para recibir los restos de su hijo.

Novia de Liam Payne asiste a su funeral

Según NBC News, una de las primeras personas en presentarse al sepelio de Liam Payne fue Kate Cassidy, quien era su novia al momento de su fallecimiento.

La ‘influencer’ vistió un atuendo completamente negro, compuesto de pantalones y abrigo, que complementó con gafas a juego.

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, llega al funeral del cantante. Imagen Backgrid UK/The Grosby Group

La también modelo y el intérprete de ‘For you’ desataron rumores de romance en octubre de 2022, y confirmaron su relación en diciembre de ese año.

Ella viajó con el cantautor a Buenos Aires, Argentina, a principios de este octubre. Regresó sola a Miami cuatro días antes de que él muriera, pues pensó “que tenía que volver a casa”.

Kate Cassidy fue novia de Liam Payne por casi dos años. Imagen Backgrid UK/The Grosby Group

Payne falleció el 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación, unos 45 pies, del hotel en el que se hospedaba.

Las primeras investigaciones sobre lo ocurrido arrojaron que, antes de su deceso, él estuvo con dos mujeres, quienes rindieron su declaración ante la policía.

Kate Cassidy en el funeral de Liam Payne. Imagen Backgrid UK/The Grosby Group

En ese sentido, The Post dio a conocer que “una amiga” de Cassidy les contó que ella se sentía “devastada” luego de enterarse de la alegada traición de la estrella pop.

“Ella acaba de oír hablar de las prostitutas. No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tenía que asimilarlo”, aseveró la allegada, el 17 de octubre.

Pese a los reportes, días más tarde, el miércoles 23, Kate publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para honrarlo y desveló que él deseaba que se casaran.

PUBLICIDAD

“Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá”, apuntó.

Kate Cassidy fue pareja de Liam Payne. Imagen Kate Cassidy/Instagram

Hasta el momento, ella no ha brindado entrevistas para hablar de su luto. OK! afirma que a su llegada a las honras fúnebres, ella evitó a la prensa.

Además de Cassidy, otros de los asistentes al sentido evento fueron los amigos y excompañeros en One Direction de Payne: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.