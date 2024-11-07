Liam Payne

Caso de Liam Payne: imputan a tres personas por la muerte del ex One Direction

La Fiscalía argentina dio a conocer este jueves 7 de noviembre que los involucrados ya fueron notificados. A los imputados se les acusa de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Este jueves 7 de noviembre, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, de Argentina, informó que tres personas fueron imputadas por la muerte de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur, en Buenos Aires.

A través de un comunicado, se informó que el fiscal Andrés Esteban Madrea solicitó la declaración y arresto de tres individuos, quienes fueron acusados por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

“El primer acusado, un acompañante del artista durante su estancia en Buenos Aires, ha sido acusado de abandono que condujo a la muerte -un delito que, según el Artículo 106 del Código Penal, es punible de cinco a 15 años de prisión- en conjunción con el suministro y facilitación de narcóticos (Artículo 5, Sección E de la Ley de Narcóticos No. 23.737)”, dice el informe.

“El segundo imputado es un empleado del hotel que debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel, y el tercero, también un proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre. A ambos se les imputó por el delito de suministro de estupefacientes, dos hechos cada uno. (Artículo 5, Sección E de la Ley No. 23.737)”, se señala en el escrito.

La Fiscalía argentina detalló que después de nueve allanamientos en la ciudad de Buenos Aires por la muerte de Liam Payne, se recopilaron “múltiples testimonios” de personal del hotel, familiares, amigos y profesionales médicos.

Asimismo, se logró la revisión de más de 800 horas de grabaciones de cámaras de seguridad tanto del hotel como de la vía pública, lo que les permitió encontrar “evidencia clara de al menos cuatro instancias de suministro de narcóticos por terceros y otra facilitación del consumo adictivo por el círculo directo de Payne durante su estancia en el hotel entre el 13 y el 16 de octubre”.

Revelan resultados de los estudios toxicológicos de Liam Payne

Por último, se reveló que los resultados de los estudios toxicológicos de Liam Payne arrojaron que “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado".

Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que "todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas".

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa".

Casi un mes después de su fallecimiento el cuerpo del exintegrante de One Direction fue trasladado a Londres, donde se prevé será su funeral "la próxima semana", según Us Weekly.

