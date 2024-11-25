Liam Payne habría muerto “al intentar escapar” por el balcón del hotel en el que se hospedaba

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Liam Payne presuntamente habría perdido la vida mientras trataba de escaparse del hotel en el que se encontraba hospedado, en Buenos Aires, Argentina.

Esta información ha sido revelada hoy, lunes 25 de noviembre, en el portal de TMZ, que se basa en “testigos, el informe policial, una llamada de 911 y un video de vigilancia”.

¿Liam Payne fue encerrado en la habitación del hotel contra su voluntad?

TMZ plantea que Liam Payne “odiaba estar encerrado en habitaciones de hotel”, alegadamente “algo con lo que tuvo que lidiar durante su tiempo en One Direction”.

El medio puntualiza que el cantante “había usado el plan de escape” desde un balcón antes, más recientemente a mediados del pasado mes de septiembre.

Entonces, exponen, “fuentes con conocimiento” indicaron que “el guardaespaldas” del artista “estaba preocupado de que pudiera haber estado en una borrachera de drogas”.

“Así que lo obligó a entrar en una habitación de una casa de alquiler de Florida. Liam escapó por un balcón, utilizando una manguera de jardín para llegar al suelo”, reporta el sitio web.

El portal afirma que consiguió capturas de pantalla de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires.

En las imágenes presuntamente se aprecia que el intérprete de ‘For you’ se encontraba “causando problemas en el vestíbulo y estaba notoriamente bajo los efectos del alcohol”.

“Aparece tendido mientras trabajadores del hotel lo llevan a su habitación, minutos antes de que cayera al vacío”, afirmaron.

En el reporte se asegura que, en aquel momento, Liam aparentemente estaba “claramente consciente” pues “mantiene la cabeza erguida” al instante que es cargado por el personal.

Dos minutos antes de que el personal del lugar, tres hombres, se lo llevaran, retoman, el ícono del pop “estaba de pie en el vestíbulo”.

“Cuando los empleados del hotel llevaron a Liam a su habitación, él forcejeó con ellos… evidentemente no quería entrar”, precisan.

En el ‘website’ se asevera que, de acuerdo con el escrito de las autoridades al que tuvieron acceso, los dependientes utilizaron “una llave maestra para entrar en el cuarto”, donde “metieron” a Payne.

Liam Payne habría tratado de escapar de su habitación

TMZ desvela que “es evidente” que Liam Payne “les dijo a los empleados que no quería estar en la habitación y que usaría el balcón como vía de escape”, esto basándose en una llamada hecha a emergencias por uno de los trabajadores.

“Según la transcripción del 911, el empleado del hotel dijo: ‘No sé si su vida puede estar en peligro. Está en una habitación con balcón, y, bueno, tenemos un poco de miedo…’”, precisan.

“Parece que intentaba escapar por el balcón porque cuando se encontró su cuerpo llevaba una bolsa colgada al hombro, que no llevaba cuando lo sacaron del vestíbulo”, añaden.

Afirman que “la policía igualmente encontró una gorra” en la cabeza del cantautor “o cerca de él”, lo que sería “revelador” ya que “tuvo que habérsela puesto dentro” de la recámara porque no la traía en la recepción.

“Parece que Liam intentaba pasar del balcón del tercer piso al del segundo, y luego saltar una corta distancia hasta el suelo”, mencionan.

Dicha teoría estaría respaldada, aclaran, por el reporte de la policía, “que dice que dos días después del fallecimiento” de Payne, “un empleado del hotel fue a la habitación del segundo piso, justo debajo de la de él, y descubrió una bolsa de cuero marrón”.

“Tenía una nota dentro que decía, ‘para Liam’, junto con varias pastillas y una botella de Jack Daniel’s. El informe dice que la bolsa pertenecía a Liam. Por lo tanto, presumiblemente, dejó caer la bolsa al balcón del segundo piso antes de intentar lanzarse él mismo”, expone el medio.

Finalmente, el sitio web reveló que “una fuente con conocimiento directo del asunto cree que las autoridades argentinas están intentando proteger al hotel y por eso han ido por tres personas: un amigo, un camarero y un empleado del hotel, que supuestamente suministraba drogas” al compositor.

Dicha persona considera que los responsables del establecimiento se “preocuparon más por los disturbios en el vestíbulo y por proteger la propiedad” que “por la seguridad” de Payne.

TMZ se puso en contacto con Hotel CasaSur Palermo para obtener una declaración en torno a este tema, pero obtuvieron como respuesta un “sin comentarios”.