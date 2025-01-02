Familia de Leo Dan envía emotivo mensaje en medio de las dudas sobre la muerte del cantante

Video ¿Dónde falleció Leo Dan? Lo que se sabe sobre la sorpresiva muerte del cantautor

La familia de Leo Dan publicó un emotivo mensaje justo cuando continúan las dudas sobre la muerte del baladista, ocurrida la mañana del 1 de enero de 2025.

Fue por medio de las historias en la cuenta oficial de Instagram del artista argentino que sus seres queridos se pronunciaron hace unas horas.

PUBLICIDAD

“En nombre de la familia de Leo Dan, deseamos agradecer a todos los amigos, artistas, medios musicales y medios internacionales por las muestras de cariño durante estos momentos difíciles”, indicaron.

Además, resaltaron que el intérprete de ‘Cómo te extraño, mi amor’, quien tenía 82 años, “los mantuvo siempre en su corazón”.

Dudas sobre la muerte de Leo Dan

Fue la tarde de este miércoles cuando, por medio de la mencionada red social, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Leo Dan.

En el comunicado se puntualizó que el cantautor “dejó su cuerpo en paz”: “Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”.

Momentos después, el periodista Carlo Uriel compartió, vía X (antes Twitter), que pudo obtener detalles de lo ocurrido de primera fuente.

“La familia me informa textualmente que [él] ‘falleció dormido y en paz’, rodeado de su esposa y sus seres queridos”, explicó.

“A la par, me confirman que Leo padecía diabetes e hipertensión, lo cual derivó en un deterioro de su salud desde hace varios años”, añadió.

Pese a esa aclaración, entre los seguidores del exponente del género romántico continúan algunas dudas, como cuál fue la causa exacta de su deceso.

Otro de los cuestionamientos es dónde pereció el compositor, pues sus allegados no han brindado pormenores de si se encontraba en su hogar u otro sitio, como podría ser un hospital.

En una entrevista que brindó a Alejandra Rubio, del programa ‘Íntimamente’, y que se transmitió el 22 de diciembre, Leo Dan dijo que se encontraba en Miami, donde residía con su esposa e hijos.

PUBLICIDAD

De igual forma, existe la interrogante de cuál era la condición actual del también actor pues se tomó una pausa de los escenarios tras presentarse en Ontario, California, a inicios de octubre.

De hecho, él se negó a hablar al respecto en su plática con Rubio y aseveró: “No, no quiero decir porque la gente va a decir que soy un mafioso”.

Leo Dan reveló que no se “sentía bien”

Meses antes, en agosto, Leo Dan clarificó la razón por la que no incluyó en su gira de despedida, llamada ‘El adiós a una leyenda’, a su natal Argentina.

“Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”, destapó.

Asimismo, afirmó que estuvo “dos meses” internado en una clínica y adelantó que debían realizarle “una paracentasis” pues su “hígado a veces no responde” debido a “tanto alcohol que le di en mi juventud”.

Hace unos días, en su charla con Alejandra Rubio él precisó que ya le habían efectuado dicho procedimiento médico, que, según la Cleveland Clinic, sirve para “eliminar la acumulación del líquido dentro del abdomen”.