Muertes de famosos

Leo Dan confesó antes de morir el problema de salud que le generó consumir “tanto alcohol”

El cantante se sinceró al respecto de la complicación con la que, a sus 82 años, batallaba a raíz de beber en su juventud. El artista argentino falleció este 1 de enero de 2025.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Leo Dan: este fue su último y emotivo mensaje horas antes de su sorpresivo fallecimiento

La mañana de este 1 de enero el reconocido cantautor argentino Leo Dan murió a los 82 años, según confirmaron sus seres queridos.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, los familiares del artista detallaron que él “falleció dormido y en paz, rodeado de su esposa”, Marietta Tévez.

PUBLICIDAD

“A la par me confirman que Leo padecía diabetes e hipertensión, lo cual derivó en un deterioro de su salud desde hace varios años”, explicó el comunicador.

El pasado 22 de diciembre, el intérprete de ‘Esa pared’ brindó una entrevista a Alejandra Rubio, del programa ‘Íntimamente’, en la que no quiso hablar de su condición actual.

Más sobre Muertes de famosos

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos

“No, no te voy a decir porque yo siempre lo comparo con alguien que me gusta. No, no quiero decir porque la gente va a decir que soy un mafioso”, indicó.

Leo Dan compartió qué problema le generó consumir “tanto alcohol” siendo joven

Previamente, en agosto, Leo Dan conversó con los presentadores del ‘show’ ‘Viva la radio’, quienes le cuestionaron el motivo por el que no programó un concierto en su natal Santiago del Estero, en Argentina.

Entonces, él aclaró: “Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”.

“En un hospital estuve dos meses”, puntualizó, pero sin precisar en qué fechas ni qué tratamiento médico recibió o cuál era su diagnóstico médico.

En esa misma oportunidad, el compositor desveló que beber en el pasado le ocasionó una complicación a su bienestar.

“Me tienen que hacer una paracentesis porque mi hígado a veces no responde por tanto alcohol que le di en mi juventud. Gracias a Dios estoy bien”, relató.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la paracentasis “es un procedimiento que elimina a acumulación del líquido dentro del abdomen, llamada ascitis”.

PUBLICIDAD

En su charla con Alejandra Rubio, semanas atrás, Leo Dan dio a conocer que ya había sido sometido a dicho tratamiento.

“El otro día, me estaban haciendo una paracentesis. Me sacan líquido a mí cuando se me sube el líquido del estómago”, aseveró.

Leo Dan murió a los 82 años.
Leo Dan murió a los 82 años.
Imagen Leo Dan/Instagram y Mezcalent
Relacionados:
Muertes de famososLeopoldo Dante TévezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD