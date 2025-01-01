Leo Dan confesó antes de morir el problema de salud que le generó consumir “tanto alcohol”

Video Muere Leo Dan: este fue su último y emotivo mensaje horas antes de su sorpresivo fallecimiento

La mañana de este 1 de enero el reconocido cantautor argentino Leo Dan murió a los 82 años, según confirmaron sus seres queridos.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, los familiares del artista detallaron que él “falleció dormido y en paz, rodeado de su esposa”, Marietta Tévez.

“A la par me confirman que Leo padecía diabetes e hipertensión, lo cual derivó en un deterioro de su salud desde hace varios años”, explicó el comunicador.

El pasado 22 de diciembre, el intérprete de ‘Esa pared’ brindó una entrevista a Alejandra Rubio, del programa ‘Íntimamente’, en la que no quiso hablar de su condición actual.

“No, no te voy a decir porque yo siempre lo comparo con alguien que me gusta. No, no quiero decir porque la gente va a decir que soy un mafioso”, indicó.

Leo Dan compartió qué problema le generó consumir “tanto alcohol” siendo joven

Previamente, en agosto, Leo Dan conversó con los presentadores del ‘show’ ‘Viva la radio’, quienes le cuestionaron el motivo por el que no programó un concierto en su natal Santiago del Estero, en Argentina.

Entonces, él aclaró: “Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”.

“En un hospital estuve dos meses”, puntualizó, pero sin precisar en qué fechas ni qué tratamiento médico recibió o cuál era su diagnóstico médico.

En esa misma oportunidad, el compositor desveló que beber en el pasado le ocasionó una complicación a su bienestar.

“Me tienen que hacer una paracentesis porque mi hígado a veces no responde por tanto alcohol que le di en mi juventud. Gracias a Dios estoy bien”, relató.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la paracentasis “es un procedimiento que elimina a acumulación del líquido dentro del abdomen, llamada ascitis”.

En su charla con Alejandra Rubio, semanas atrás, Leo Dan dio a conocer que ya había sido sometido a dicho tratamiento.

“El otro día, me estaban haciendo una paracentesis. Me sacan líquido a mí cuando se me sube el líquido del estómago”, aseveró.