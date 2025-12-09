Dayanara Torres Dayanara Torres de luto: comparte emotivo mensaje de despedida “con el corazón apretado” La presentadora compartió en sus redes sociales unas palabras dedicadas al músico puertorriqueño Rafael Ithier, quien perdió la vida el 6 de diciembre.



Dayanara Torres se encuentra de luto por la muerte del músico puertorriqueño Rafael Ithier, quien falleció a los 99 años el pasado 6 de diciembre.

La presentadora de Despierta América recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje de despedida para el legendario salsero.

“Con el corazón apretado y lleno de gratitud despido al maestro Rafael Ithier”, escribió para iniciar su declaración.

“Su música no sólo alegró a Puerto Rico, llenó mi hogar, mi infancia y mi vida entera. La salsa siempre fue mi refugio, mi energía, mi sonrisa… y él fue parte esencial de eso”, comentó.

La ex Miss Universe compartió que el tema ‘La loma del Tamarindo’, de El Gran Combo de Puerto Rico, orquesta que Ithier dirigía, es su “mayor tesoro” pues la “conecta” con su papá.

“Cada vez que suena, lo siento cerca. Y jamás olvidaré que, cada vez que estuve con El Gran Combo en persona, en fiestas y momentos especiales, me dedicaban esa canción con un cariño inmenso, sabiendo lo que significa para mí y para mi corazón. Ese gesto se quedará grabado para siempre”, explicó.

“Gracias, maestro Ithier, por tanto. Su música seguirá siendo mi abrazo, mi recuerdo y mi alegría. Que descanse en paz”, anotó para concluir.

Dayanara Torres compartió un mensaje por la muerte de Rafael Ithier. Imagen Dayanara Torres/Instagram

¿De qué murió Rafael Ithier?

La noticia del deceso de Rafael Ithier fue confirmada por un abogado de su familia, Víctor Rivera, el sábado por la noche.

De acuerdo con el portal RPP, el también pianista perdió la vida “por complicaciones de salud”. Una fuente cercana a EFE puntualizó que él “estaba hospitalizado con neumonía y no la superó”.

Bad Bunny reacciona a la muerte de Rafael Ithier

Además de Dayanara Torres, Bad Bunny es otro de los artistas que ya reaccionó a la muerte de Rafael Ithier con una misiva.

“Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corillo y la familia más grande del mundo…”, apuntó en una Historia de la red social.