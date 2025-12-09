Dayanara Torres

Dayanara Torres de luto: comparte emotivo mensaje de despedida “con el corazón apretado”

La presentadora compartió en sus redes sociales unas palabras dedicadas al músico puertorriqueño Rafael Ithier, quien perdió la vida el 6 de diciembre.

Dayana Alvino's profile picture
Video Dayanara Torres anuncia la fecha en que revelará quién es su prometido

Dayanara Torres se encuentra de luto por la muerte del músico puertorriqueño Rafael Ithier, quien falleció a los 99 años el pasado 6 de diciembre.

La presentadora de Despierta América recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje de despedida para el legendario salsero.

PUBLICIDAD

“Con el corazón apretado y lleno de gratitud despido al maestro Rafael Ithier”, escribió para iniciar su declaración.

“Su música no sólo alegró a Puerto Rico, llenó mi hogar, mi infancia y mi vida entera. La salsa siempre fue mi refugio, mi energía, mi sonrisa… y él fue parte esencial de eso”, comentó.

Más sobre Dayanara Torres

Dayanara Torres responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a 22 años de su separación
2 mins

Dayanara Torres responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a 22 años de su separación

Univision Famosos
Dayanara Torres responde a quien le pregunta en pleno ‘cumple’ si llegó a los “60” (solo tiene 51)
0:51

Dayanara Torres responde a quien le pregunta en pleno ‘cumple’ si llegó a los “60” (solo tiene 51)

Univision Famosos
Dayanara Torres revela la verdad sobre su 'compromiso': esto hay detrás
3 mins

Dayanara Torres revela la verdad sobre su 'compromiso': esto hay detrás

Univision Famosos
¿Quién es el misterioso novio de Dayanara Torres que le pidió matrimonio? Lo que se sabe
0:59

¿Quién es el misterioso novio de Dayanara Torres que le pidió matrimonio? Lo que se sabe

Univision Famosos
Dayanara Torres se compromete con su novio: hace el anuncio mostrando lujoso anillo
1 mins

Dayanara Torres se compromete con su novio: hace el anuncio mostrando lujoso anillo

Univision Famosos
Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
0:55

Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá
1:00

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?
0:55

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?

Univision Famosos
Dayanara Torres se sorprende con lo que ahora ocurre en casa tras muerte de su “niña”
0:52

Dayanara Torres se sorprende con lo que ahora ocurre en casa tras muerte de su “niña”

Univision Famosos
Dayanara Torres se sincera sobre el luto que vive por su “niña”: “No han sido fáciles estos días”
0:58

Dayanara Torres se sincera sobre el luto que vive por su “niña”: “No han sido fáciles estos días”

Univision Famosos

La ex Miss Universe compartió que el tema ‘La loma del Tamarindo’, de El Gran Combo de Puerto Rico, orquesta que Ithier dirigía, es su “mayor tesoro” pues la “conecta” con su papá.

“Cada vez que suena, lo siento cerca. Y jamás olvidaré que, cada vez que estuve con El Gran Combo en persona, en fiestas y momentos especiales, me dedicaban esa canción con un cariño inmenso, sabiendo lo que significa para mí y para mi corazón. Ese gesto se quedará grabado para siempre”, explicó.

“Gracias, maestro Ithier, por tanto. Su música seguirá siendo mi abrazo, mi recuerdo y mi alegría. Que descanse en paz”, anotó para concluir.

Dayanara Torres compartió un mensaje por la muerte de Rafael Ithier.
Dayanara Torres compartió un mensaje por la muerte de Rafael Ithier.
Imagen Dayanara Torres/Instagram

¿De qué murió Rafael Ithier?

La noticia del deceso de Rafael Ithier fue confirmada por un abogado de su familia, Víctor Rivera, el sábado por la noche.

De acuerdo con el portal RPP, el también pianista perdió la vida “por complicaciones de salud”. Una fuente cercana a EFE puntualizó que él “estaba hospitalizado con neumonía y no la superó”.

Bad Bunny reacciona a la muerte de Rafael Ithier

Además de Dayanara Torres, Bad Bunny es otro de los artistas que ya reaccionó a la muerte de Rafael Ithier con una misiva.

“Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina. Fundador del corillo y la familia más grande del mundo…”, apuntó en una Historia de la red social.

“Porque El Combo no es solo una orquesta, es parte del alma y la cultura de un pueblo; Gran Combo es Puerto Rico y en el mundo entero suena nuestra bandera. Que viva por siempre Rafael Ithier”, finalizó.

Relacionados:
Dayanara TorresMuertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX