Muertes de famosos

Muere Leo Dan a los 82 años: esto se sabe sobre el fallecimiento del legendario cantante argentino

La noticia fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial en Instagram del famoso compositor.

Mira también: ¿De qué murió Leo Dan?: revelan de qué habría estado enfermo antes de fallecer

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Leo Dan: este fue su último y emotivo mensaje horas antes de su sorpresivo fallecimiento

Leo Dan, uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, ha muerto a los 82 años.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por medio de la cuenta oficial de Instagram del reconocido artista argentino.

“Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así volvió a la luz para su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos el infinito”, se lee en un mensaje.

En el comunicado, igualmente se hizo una petición: “El día de hoy, 1 de enero de 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida”.

“Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre”, igualmente anotaron en el escrito.

En esta misiva no fue dado a conocer el motivo del deceso del intérprete de éxitos como ‘Te he prometido’ y ‘La niña está triste’.

La muerte de Leo Dan fue confirmada oficialmente.
Imagen Leo Dan/Instagram

Diversas personalidades, entre ellas Ana Bárbara, Natalia Jiménez y Emir Pabón, reaccionaron con condolencias ante la pérdida.

El último mensaje de Leo Dan

La tarde del martes 31 de diciembre, en las historias de Instagram de Leo Dan apareció un video de agradecimiento para despedir el año.

“Muchas gracias por acompañarme en el 2024. ¡Muchas bendiciones para todos!”, anotaron encima del clip.

El audiovisual se recopilan varios de los momentos que el cantautor vivió encima de los escenarios y fuera de ellos, como cuando conoció al Papa Francisco.

En la cuenta oficial de Leo Dan se publicó un mensaje de Fin de Año.
Imagen Leo Dan/Instagram

¿Quién era Leo Dan?

Leopoldo Dante Tevez, conocido artísticamente como Leo Dan, nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, de acuerdo con La Nación.

Su carrera comenzó a principios de los años sesenta, cuando llegó a Buenos Aires, con 20 años, reseña el citado medio.

La primera canción por el que él se hizo conocido fue ‘Celia’, a la que le siguieron temas como ‘Fanny’, ‘Cómo te extraño, mi amor’ y ‘Libre solterito y sin nadie’.

En los últimos meses, él llevó a cabo su gira de despedida, ‘El adiós de una leyenda’, con la que visitó ciudades como Chicago, Texas, Ontario y Nueva York.

