Muere Eduardo Manzano 'El Polivoz' a los 87 años

El comediante Eduardo Manzano, quien integró el dúo 'Los Polivoces' e interpretó a El Abuelo Arnoldo en Una Familia de Diez, murió este 4 de diciembre.

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", informaron en la cuenta del actor esta mañana.

PUBLICIDAD

Familia de Eduardo Manzano lo despide con emotivo mensaje

La familia del actor mexicano dedicó cariñosas palabras para darle el último adiós: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

"Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa.

Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra.

Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", se lee en el comunicado.

¿Quién era Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y fue un ícono de la comedia. Comenzó su carrera en la radio y formó el dúo cómico Los Polivoces junto con Enrique Cuenca.

El actor mexicano interpretó a icónicos personajes como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino y el 'Wash and Wear', entre otros.