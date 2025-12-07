Muere el legendario Rafael Ithier a los 99 años: pilar de la salsa boricua y fundador de El Gran Combo

Video El Gran Combo de Puerto Rico da detalles de su nueva producción musical grabada en cuarentena

Rafael Ithier, un querido músico y fundador de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, cuyos éxitos han inspirado a Bad Bunny y a otros íconos del territorio de EEUU y más allá, ha fallecido. Tenía 99 años.

Un abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera, confirmó la muerte del músico a la estación de radio WKAQ el sábado 6 de diciembre por la noche. La causa de la muerte no estaba clara.

" Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo", declaró Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce.

"Rafael Ithier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra", añadió.

Ithier fue un pianista autodidacta, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta de lo que muchos consideran la mejor orquesta de salsa del mundo.

Nacido en San Juan y criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras, Ithier perdió a su padre a los 8 años.

Abrazó la música a una edad temprana, aprendiendo a tocar la guitarra a los 10 años, la cual tocaba en una tienda de la esquina a cambio de propinas, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, una organización sin fines de lucro local.

A los 14 años, dejó la escuela por razones económicas y encontró trabajos donde pudo. Un año después, se unió a su primer grupo musical, Conjunto Hawaiano, y aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde aprendió a tocar el piano y se enseñó a sí mismo a leer partituras.

A mediados de sus 20 años, Ithier se unió al Ejército de EEUU y fue destinado a Corea. Más tarde viajó a Nueva York y formó The Borinqueneers Mambo Kings, nombrado en honor al 65º Regimiento de Infantería de Puerto Rico, la renombrada unidad del Ejército totalmente hispana y segregada que recibió medallas por su servicio en las Guerras Mundiales I y II y la Guerra de Corea.

Ithier planeaba estudiar derecho, pero fue convencido de lo contrario por dos hermanos cubanos que ayudaron a fundar El Gran Combo. En la noche de apertura del grupo, en mayo de 1962 en el Rock’n Roll Club en Bayamón, Ithier se sentó al piano y el resto es historia, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Colón, también lamentó la muerte de Ithier al anunciar que la isla pronto tendrá una fecha oficial de luto.

" Su legado trasciende fronteras y vive en varias generaciones. Gracias por tanto, maestro", dijo en un comunicado.

Ithier deja atrás a una esposa y cinco hijos.