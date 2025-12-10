Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Marvelous Mrs. Maisel’ tras ser atropellada: ¿presentía su fallecimiento?

La estrella Wenne Alton Davis perdió la vida luego de que un vehículo la arrollara en la ciudad de Nueva York.

La actriz Wenne Alton Davis, conocida por sus papeles en proyectos como ‘Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Girls5eva’ y ‘New Amsterdam’, murió tras ser atropellada. Tenía 60 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las autoridades de Nueva York y el agente de la artista, Jamie Harris, a The New York Times.

Su representante aseguró al medio que ella sentía “un gran amor” por dicha ciudad, “por la actuación” y, sobre todo, “por su familia y su círculo cercano de amigos”.

¿Cómo murió Wenne Alton Davis?

El Departamento de Policía de ‘La Gran Manzana’ explicó a People que a Wenne Alton Davis la arrolló un automóvil poco antes de las 21:00 horas del lunes 8 de diciembre, mientras cruzaba la avenida.

Al volante del vehículo, un Cadillac XT6 negro de 2023, iba un hombre de 61 años, quien giró a la izquierda en la intersección de la calle 53 Oeste y Broadway en Midtown Manhattan cuando golpeó a la intérprete.

