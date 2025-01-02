Muertes de famosos

Leo Dan muere sin cumplir un gran anhelo: esto deseaba antes de decir adiós

El cantante compartió el sueño que quería cumplir próximamente y el cual, tras su deceso, quedó truncado. El intérprete de ‘Te he prometido’ falleció la mañana de este 1 de enero de 2025.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Dónde falleció Leo Dan? Lo que se sabe sobre la sorpresiva muerte del cantautor 

Leo Dan murió la mañana de este 1 de enero de 2025. De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, los familiares del cantante le detallaron que él “falleció dormido y en paz”.

El deceso del artista argentino ocurre en medio de la gira de despedida, llamada ‘El adiós a una leyenda’, que él estaba realizando y con la que visitaría Las Vegas en febrero.

PUBLICIDAD

Durante los meses pasados, él brindó varias entrevistas para promocionar dicho ‘tour’ y hablar de su vida. En una de ellas, compartió cuál era el deseo que quería cumplir pronto.

Leo Dan confesó el gran anhelo que tenía

Fue durante su conversación con Alejandra Rubio, del programa ‘Íntimamente’, que Leo Dan reveló que anhelaba volver a su país natal para ofrecer un concierto.

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

“Si Dios quiere, yo me muero por ir a Argentina”, aseguró el intérprete de éxitos como ‘Te he prometido’ y ‘Cómo te extraño, mi amor’ ese 22 de diciembre.

De hecho, él desveló, sin ahondar en detalles, que ya se estaba coordinando una posible presentación en dicha nación.

“Creo que ahora voy a hacer un ‘show’ en Argentina. No quiero adelantar nada porque…”, aseguró el también actor de 82 años.

“Estoy tratando de hacer una canción que le golpeé el corazón a todos los santiagueños y a todos los argentinos porque de eso se trata la vida, de recordar que seguimos vivos”.

“Ojalá Argentina tome su rumbo. Ojalá Argentina salga de este problema que tanto nos acongoja”, externó el compositor, quien radicaba en Miami.

“A toda la gente que no quiere que sus hijos caigan en la droga o dejen de estudiar, entonces, bueno, eso es lo que más deseo, le pido a Dios que se cumpla ese sueño”, añadió.

Leopoldo Dante Tévez, como se llamaba realmente, reconoció que no tenía la intención de regresar a los escenarios, pero finalmente se animó a deleitar con su voz a su público.

Leo Dan tuvo que recuperar su salud

Anteriormente, en agosto, Leo Dan explicó a los conductores de ‘Viva la radio’ el motivo por el que no había programado para el 2024 un espectáculo en Argentina.

PUBLICIDAD

“Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”, detalló.

“En un hospital estuve dos meses”, puntualizó, aunque sin precisar en qué fechas ni cuál era su diagnóstico médico o qué tratamiento médico recibió.

Leo Dan murió a los 82 años.
Leo Dan murió a los 82 años.
Imagen Leo Dan/Instagram y Mezcalent
Relacionados:
Muertes de famososLeopoldo Dante TévezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD