Leo Dan muere sin cumplir un gran anhelo: esto deseaba antes de decir adiós

Video ¿Dónde falleció Leo Dan? Lo que se sabe sobre la sorpresiva muerte del cantautor

Leo Dan murió la mañana de este 1 de enero de 2025. De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, los familiares del cantante le detallaron que él “falleció dormido y en paz”.

El deceso del artista argentino ocurre en medio de la gira de despedida, llamada ‘El adiós a una leyenda’, que él estaba realizando y con la que visitaría Las Vegas en febrero.

PUBLICIDAD

Durante los meses pasados, él brindó varias entrevistas para promocionar dicho ‘tour’ y hablar de su vida. En una de ellas, compartió cuál era el deseo que quería cumplir pronto.

Leo Dan confesó el gran anhelo que tenía

Fue durante su conversación con Alejandra Rubio, del programa ‘Íntimamente’, que Leo Dan reveló que anhelaba volver a su país natal para ofrecer un concierto.

“Si Dios quiere, yo me muero por ir a Argentina”, aseguró el intérprete de éxitos como ‘Te he prometido’ y ‘Cómo te extraño, mi amor’ ese 22 de diciembre.

De hecho, él desveló, sin ahondar en detalles, que ya se estaba coordinando una posible presentación en dicha nación.

“Creo que ahora voy a hacer un ‘show’ en Argentina. No quiero adelantar nada porque…”, aseguró el también actor de 82 años.

“Estoy tratando de hacer una canción que le golpeé el corazón a todos los santiagueños y a todos los argentinos porque de eso se trata la vida, de recordar que seguimos vivos”.

“Ojalá Argentina tome su rumbo. Ojalá Argentina salga de este problema que tanto nos acongoja”, externó el compositor, quien radicaba en Miami.

“A toda la gente que no quiere que sus hijos caigan en la droga o dejen de estudiar, entonces, bueno, eso es lo que más deseo, le pido a Dios que se cumpla ese sueño”, añadió.

Leopoldo Dante Tévez, como se llamaba realmente, reconoció que no tenía la intención de regresar a los escenarios, pero finalmente se animó a deleitar con su voz a su público.

Leo Dan tuvo que recuperar su salud

Anteriormente, en agosto, Leo Dan explicó a los conductores de ‘Viva la radio’ el motivo por el que no había programado para el 2024 un espectáculo en Argentina.

PUBLICIDAD

“Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba des… ¿Cómo se dice cuando no tenés vitaminas? Como anémico, no sé qué”, detalló.

“En un hospital estuve dos meses”, puntualizó, aunque sin precisar en qué fechas ni cuál era su diagnóstico médico o qué tratamiento médico recibió.