Muertes de famosos

Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’: su hijo lo da a conocer desde el funeral

En medio del dolor que ha causado su partida, se da a conocer la causa de muerte del legendario actor Eduardo Manzano 'El Polivoz', quien fue despedido por familiares y amigos este fin de semana en la Ciudad de México.

Recuerda a Eduardo Manzano en Una Familia de Diez aquí en ViX

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Fallece actor de ‘Una Familia de Diez’ cinco meses después de que circuló su muerte falsa

Se ha revelado la causa de muerte del legendario actor y comediante mexicano Eduardo Manzano 'El Polivoz', cuyo deceso fue confirmado por su familia la mañana del viernes 5 de diciembre.

Este sábado 6 de diciembre y desde afuera del funeral, su hijo Eduardo Manzano Jr. habló con algunos medios y compartió algunos detalles sobre la partida de su padre.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Eduardo Manzano ‘El Polivoz’?

Más sobre Muertes de famosos

Destrozada, 'Gomita' informa la muerte de un pilar de su familia: "Mi corazón está rotito"
1 mins

Destrozada, 'Gomita' informa la muerte de un pilar de su familia: "Mi corazón está rotito"

Univision Famosos
Fallece actor de ‘Una Familia de Diez’ cinco meses después de que circuló su muerte falsa
0:59

Fallece actor de ‘Una Familia de Diez’ cinco meses después de que circuló su muerte falsa

Univision Famosos
Muere Eduardo Manzano 'El Polivoz' a los 87 años
1 mins

Muere Eduardo Manzano 'El Polivoz' a los 87 años

Univision Famosos
Hija de Dulce revela en llanto desgarradora noticia que le dieron a su mamá días antes de su muerte
2 mins

Hija de Dulce revela en llanto desgarradora noticia que le dieron a su mamá días antes de su muerte

Univision Famosos
Muere ‘El Justin Bieber Ecuatoriano’: el famoso cantante sufre fuerte accidente
0:59

Muere ‘El Justin Bieber Ecuatoriano’: el famoso cantante sufre fuerte accidente

Univision Famosos
Familia de la cantante Delarosa hace importante anuncio a dos semanas de su repentina muerte
2 mins

Familia de la cantante Delarosa hace importante anuncio a dos semanas de su repentina muerte

Univision Famosos
Muere invitado en programa de televisión en vivo: esto sucedió
0:51

Muere invitado en programa de televisión en vivo: esto sucedió

Univision Famosos
Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry es sentenciado: estos años pasará en prisión
2 mins

Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry es sentenciado: estos años pasará en prisión

Univision Famosos
Muere querida exparticipante de 'So You Think You Can Dance' a los 46 años: padecía enfermedad
2 mins

Muere querida exparticipante de 'So You Think You Can Dance' a los 46 años: padecía enfermedad

Univision Famosos
Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden  devastados y en llanto
0:55

Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden  devastados y en llanto

Univision Famosos

El hijo del artista reveló la causa del fallecimiento de su padre de 87 años: "Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios", dijo ante medios como Milenio.

" Fue un paro respiratorio, 'la muerte del rey', se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", agregó.

El también actor dijo que el deceso ocurrió a las "11:45 de la noche" del día 4 de diciembre "en un hospital".

Desde afuera de la funeraria donde veló a su padre, Eduardo Manzano Jr. dio a conocer la causa de muerte del legendario actor y comediante.
Desde afuera de la funeraria donde veló a su padre, Eduardo Manzano Jr. dio a conocer la causa de muerte del legendario actor y comediante.
Imagen Mezcalent


Manzano Jr. no aclaró de manera inmediata la afección que motivó que su padre fuera trasladado para recibir atención médica.

Según el servicio de noticias N+, el actor de Una Familia de Diez "murió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud".

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y fue un ícono de la comedia. Formó el dúo cómico 'Los Polivoces' junto con Enrique Cuenca, quien falleció a finales de diciembre del año 2000.

Las más recientes actuaciones de Manzano en televisión las realizó en Una Familia de Diez y Médicos, Línea de Vida, que puedes ver aquí en ViX.

Notas Relacionadas

Así han cambiado en 16 años los actores principales de Una Familia de Diez

Así han cambiado en 16 años los actores principales de Una Familia de Diez

Galavisión
4 min
Relacionados:
Muertes de famososEduardo ManzanoPapás famososHijos de famososInfartosTelevisionUna Familia de DiezCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX