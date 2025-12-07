Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’: su hijo lo da a conocer desde el funeral

Video Fallece actor de ‘Una Familia de Diez’ cinco meses después de que circuló su muerte falsa

Se ha revelado la causa de muerte del legendario actor y comediante mexicano Eduardo Manzano 'El Polivoz', cuyo deceso fue confirmado por su familia la mañana del viernes 5 de diciembre.

Este sábado 6 de diciembre y desde afuera del funeral, su hijo Eduardo Manzano Jr. habló con algunos medios y compartió algunos detalles sobre la partida de su padre.

¿De qué murió Eduardo Manzano ‘El Polivoz’?

El hijo del artista reveló la causa del fallecimiento de su padre de 87 años: "Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios", dijo ante medios como Milenio.

" Fue un paro respiratorio, 'la muerte del rey', se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", agregó.

El también actor dijo que el deceso ocurrió a las "11:45 de la noche" del día 4 de diciembre "en un hospital".

Desde afuera de la funeraria donde veló a su padre, Eduardo Manzano Jr. dio a conocer la causa de muerte del legendario actor y comediante. Imagen Mezcalent



Manzano Jr. no aclaró de manera inmediata la afección que motivó que su padre fuera trasladado para recibir atención médica.

Según el servicio de noticias N+, el actor de Una Familia de Diez "murió tras haber pasado por un año complicado en temas de salud".

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y fue un ícono de la comedia. Formó el dúo cómico 'Los Polivoces' junto con Enrique Cuenca, quien falleció a finales de diciembre del año 2000.