Muertes de famosos Quitan la vida a famoso cantante al interior de su casa: su hijo es arrestado como sospechoso El reconocido artista Jubilant Sykes perdió la vida luego de un ataque, señalan las autoridades. El hijo del también actor, Micah Sykes, fue detenido como posible responsable del crimen.



Jubilant Sykes, famoso cantante de ópera nominado al GRAMMY, fue asesinado al interior de su casa, en Santa Mónica, California. Tenía 71 años.

El Departamento de Policía de la ciudad identificó al hijo del artista, Micah Sykes, de 31 años, como el presunto responsabel del crimen, reporta NBC News.

¿Qué le sucedió a Jubilant Sykes?

De acuerdo con Daily Mail, oficiales de dicha dependencia acudieron a la residencia de Jubilant Sykes alrededor de las 21:20 horas de este lunes 8 de diciembre tras una llamada al 911 que informaba de un ataque en curso.

Cuando llegaron, los elementos encontraron al intérprete con “heridas críticas consistentes con un apuñalamiento”, expone el informe oficial. Lo declararon sin vida ahí mismo.

Micah Sykes fue hallado dentro del lugar y puesto bajo custodia sin incidentes, expusieron las autoridades, quienes igualmente indicaron que recuperaron un arma.

“Puedo confirmar que el sospechoso fue detenido por homicidio y que el monto de la fianza [2 millones de dólares] es correcto”, declaró el teniente Lewis Gilmour al diario británico.

El comandante puntualizó que la familia les aseguró que el imputado “tenía antecedentes de problemas de salud mental”. Sin embargo, “se desconoce si eso contribuyó al incidente”.

Se está procesando evidencia y las circunstancias que rodearon el percance “siguen bajo investigación”. El caso se está remitiendo a la Oficina de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Hijo de Jubilant Sykes ya había causado preocupación

Años antes del trágico homicidio de Jubilant Sykes, la conducta de Micah Sykes ya había suscitado serias preocupaciones.

En 2017, una mujer del sur de California obtuvo una orden de restricción en su contra luego de alegar que él se había vuelto amenazante e inesperado, explica Rolling Stone.

“Micah muestra signos de inestabilidad mental. Su comportamiento es impredecible. Representa una amenaza real… y ha sido violento con sus propios parientes”, se lee en la petición, difundida por la revista.

En los documentos se alega que él confrontó a una chica afuera de una iglesia, declarándole su amor e insistiendo en que ella sentía lo mismo.

Cuando alguien intervino, Micah supuestamente le cuestionó al hombre: “¿Tienes un objeto afilado en tu bolsillo trasero?”.

Posteriormente, lo detuvieron por un intento de allanamiento a la casa del padre del sujeto, y terminó bajo custodia psiquiátrica involuntaria.

¿Quién era Jubilant Sykes?

Jubilant Sykes nació en Los Ángeles en 1954. Comenzó a cantar como soprano de niño. Más tarde, se convirtió en barítono, retoma The Guardian.

Compitió en la categoría de Mejor Álbum Clásico en los GRAMMY de 2010 por su presentación en la Misa de Leonard Bernstein.