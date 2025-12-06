Destrozada, 'Gomita' informa la muerte de un pilar de su familia: "Mi corazón está rotito"
La 'influencer' y payasita mexicana, 'Gomita', compartió la pena que la embarga tras el sensible fallecimiento de su abuela.
Aracely Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', externó su pesar ante el reciente fallecimiento de su abuela, doña Rosalina Palmerín, quien fue para la 'influencer' como su segunda madre.
Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió la triste noticia.
"Mi corazón está Rotito, por qué sin duda alguna te voy a extrañar abuelita, pero sé que estás en el paraíso con mi padre, la pérdida terrenal es terrible, pero sé que estás descansado en el mejor lugar", se lee al inicio del mensaje al que añadió un carrete de fotografías en las que aparecen juntas.
"Te amo mi cabecita de algodón. Chaparra de mi amor, ya están tocando los norteños en el cielo…", finalizó en la publicación que musicalizó con el tema "Chaparra de Mi Amor" del cantante Ramón Ayala.
En 2024, cuando 'Gomita' participó en 'La Casa de Los Famosos México', doña Rosalina fue una de las personas que más la apoyó en el proyecto.
Hace seis años, en 2019, Aracely y sus hermanos perdieron a su abuela 'Mamiña', como le decían de cariño.