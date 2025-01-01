¿De qué murió Leo Dan?: revelan de qué habría estado enfermo antes de fallecer

Video ¿Dónde falleció Leo Dan? Lo que se sabe sobre la sorpresiva muerte del cantautor

La tarde de este miércoles 1 de enero de 2025 se dio a conocer la noticia de la muerte del legendario cantautor argentino Leo Dan.

En un comunicado vía Instagram, se puntualizó que “esta mañana” el artista, de 82 años, “dejó su cuerpo en paz”.

PUBLICIDAD

Previamente, el 31 de diciembre, en las historias de dicha red social del compositor se difundió un video por Fin de Año, el cual se ha convertido en el último mensaje que él envió a sus fanáticos.

“Muchas gracias por acompañarme en el 2024. ¡Muchas bendiciones para todos!”, se lee encima del clip, el cual recopila varios momentos que el también actor pasó a lo largo de dicho período.

¿De qué murió Leo Dan?

En el mensaje oficial sobre el deceso de Leo Dan no se dio a conocer el motivo por el que él perdió la vida.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Carlo Uriel reveló mediante X, antes Twitter, pormenores lo que habría sucedido.

“La familia me informa textualmente que [él] ‘falleció dormido y en paz’, rodeado de su esposa y sus seres queridos”, indicó en un ‘post’.

De igual forma, el comunicador compartió las enfermedades con las que el intérprete de ‘Te he prometido’ estaba lidiando, según explicaron sus parientes.

“A la par me confirman que Leo padecía diabetes e hipertensión, lo cual derivó en un deterioro de su salud desde hace varios años”, detalló.

El periodista Carlo Uriel compartió detalles sobre la muerte y salud de Leo Dan. Imagen Carlo Uriel/X

En meses anteriores, Leopoldo Dante Tevez, nombre real del exponente de la balada romántica, se encontraba realizando su gira de despedida, ‘El adiós de una leyenda’.

Leo Dan compartió que no se “sentía bien”

En agosto, durante una entrevista telefónica con el programa ‘Viva la radio’, Leo Dan admitió que su condición no había sido la mejor, esto al aclarar por qué no programó un concierto en su ciudad natal, Santiago del Estero, en Argentina.

PUBLICIDAD

“Realmente no me sentía bien. O sea, me tuvieron que hacer tantas cosas para recuperarme, estaba como anémico, no sé qué”, externó.

Sin dar fechas exactas ni precisar un diagnóstico médico, él desveló que estuvo internado en un hospital durante “dos meses”.

“Me tienen que hacer una paracentesis porque mi hígado a veces no responde por tanto alcohol que le di en mi juventud. Gracias a Dios estoy bien”, sentenció para concluir el tema.