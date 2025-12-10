June ‘Mama June’ Shannon ‘Mama June’ recuerda a su hija mayor a 2 años de su muerte: confiesa ser “un desastre emocional” La celebridad de ‘reality show’ compartió un emotivo mensaje en el segundo aniversario luctuoso de Anna ‘Chickadee’ Cardwell, quien perdió la vida luego de enfrentarse al cáncer.



June Shannon, mejor conocida como ‘Mama June’, recordó a su hija mayor, Anna ‘Chickadee’ Cardwell, en su segundo aniversario luctuoso.

La joven de 29 años falleció el 9 de diciembre de 2023. Había sido diagnosticada con cáncer en etapa 4 en marzo del mismo año, según Page Six.

‘Mama June’ aún está de luto

En un video que compartió en Instagram, ‘Mama June’ aseguró que aún está atravesando el duelo por la defunción de Anna.

“El hecho de que no esté aquí lloriqueando no significa que no tenga días malos. No significa que no sea un madit… desastre emocional la mitad del tiempo”, confesó.

La estrella de televisión indicó que perder a su retoño, a quien dijo “le encantaba ser el centro de atención”, creó una “escala de subidas y bajadas”.

“Uno de los recuerdos más famosos que tengo de ella es probablemente de hacia el final, cuando se burló de mí mientras grabábamos”, contó.

“Porque no había tenido tiempo de ir a hacerme la pedicura, ya que la estuvimos cuidando durante diez meses, por lo largas que tenía las uñas y lo asquerosas que tenía las maldit… plantas de los pies”, agregó.

Además de hablar de su propio sufrimiento, ella compartió cómo les ha ido a las niñas de ‘Chickadee’, Kaitlyn, de 12 años, y Kylee, de 9, tras el deceso de su progenitora.

“Ha sido una época difícil. Tenían que levantarse e ir a la escuela y pensar: ‘Hoy mi mamá no está aquí’”, platicó al respecto.

En el mensaje con el que acompañó el clip, ‘Mama June’ afirmó que le “parece un sueño” que Anna no esté a su lado: “Es algo con lo que nunca pensé que tendría que lidiar”.

“Perder a un hijo ha sido una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar, incluso más que la adicción a las drogas”, anotó.

“Cada persona afronta la muerte de manera diferente, pero para mí, siendo sincera, es una lucha diaria, emocional y mentalmente, pero me levanto y hago lo que tengo que hacer, aunque algunos días no quiero hacerlo”, añadió.

‘Mama June’ no ha visto a sus nietas

Antes de concluir su misiva, ‘Mama June’ detalló que en esta misma fecha su nieta Kylee estaba celebrando llegar a un año más de vida, el segundo que pasa sin su madre.

“Aunque no podamos verla, la queremos y la echamos mucho de menos, y queremos desearle un feliz cumpleaños”, sentenció.