El misterio de la edad de Silvia Pinal: ¿cuántos años tenía ‘La Última Diva del Cine de Oro’?

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Silvia Pinal murió la tarde de este jueves 28 de noviembre, luego de permanecer una semana hospitalizada debido a una infección en las vías urinarias.

Su amigo, Iván Cochegrus, reveló a Foro TV que durante la madrugada ‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ había “presentado dos situaciones”, a raíz de “una neumonía”.

Al respecto, Efigenia Ramos, asistente personal de la estrella, especificó ante la prensa que esta “tuvo dos colapsos pulmonares”.

Luego de su fallecimiento, en redes sociales comenzó a desatarse la duda de cuál era la verdadera edad de la primera actriz, pues algunos medios han reportado que tenía 93 años, pero su familia recientemente ha dicho que 94.

¿Cuántos años tenía Silvia Pinal?

El pasado mes de septiembre, la familia de Silvia Pinal la celebró en grande por cumplir un año más de vida, esto en su residencia de la Ciudad de México.

En una fecha tan importante, su hija, Sylvia Pasquel, compartió un emotivo video en el que se les ve abrazándose cariñosamente.

En un momento, la icónica artista le pregunta a su primogénita a los “cuántos” años está llegando, por lo que ella le responde: “94”.

Por su parte, en entrevista captada por la reportera Berenice Ortiz, Luis Enrique Guzmán, el menor de los retoños de la intérprete, hizo una confesión.

“[Cumple] 94, que sabemos, porque parece ser que… ella pudo haber cambiado su acta de nacimiento en algunos que otros momentos”, dijo.

“Entonces, no sabemos qué edad tiene bien, bien, bien, pero calculamos que 94”, afirmó el productor audiovisual.

Sin embargo, después del deceso de su progenitora, Pasquel subió una imagen póstuma en la que colocó “1931” como el año en el que nació, lo que implicaría que habría tenido 93 años al instante de su partida.

¿Qué dicen las supuestas actas de nacimiento de Silvia Pinal?

En el canal de YouTube ‘El mundo de Elioth’, este noviembre, se difundió una presunta acta de nacimiento de Silvia Pinal.

Dicho documento especifica, según el titular del clip: “En la Ciudad de México, a las doce horas del día 1 de octubre de 1931, ante mí, Rafael Gutiérrez Rosas, comparece la señora María Luisa Hidalgo”.

“Presentó viva a la niña Silvia Hidalgo, que nació en Bucareli 102, el día 16 de septiembre último, a la 1 hora 30 minutos”, continúa.

Se desconoce la veracidad del documento. No obstante, en una charla con Gustavo Adolfo Infante, la difunta celebridad detalla que su alumbramiento sucedió en Guaymas, Sonora.

“Ahí nazco, por puro accidente. Mi papá era periodista y pues mi mamá andaba con él, que era de Hermosillo, por eso andábamos por allá”, explicó en ‘El minuto que cambió mi destino’, en 2017.

En el Internet también existe la supuesta acta de matrimonio de Silvia Pinal y Rafael Banquells. En este documento se lee que la actriz contrajo matrimonio el 19 de diciembre de 1949, a los 19 años, lo que indicaría que la actriz tenía 94, tal como la familia lo calculó en su último cumpleaños.

Contradiciendo las versiones, en 2022, El Universal reportó que tuvo acceso al documento del registro de la figura de telenovelas, quien, con base en él, habría llegado a los 97 años.

“Dada la información del acta de nacimiento de Silvia Pinal, también se señala que no nació en el año 1931, como llegó a creerse hace algún tiempo, sino en el año 1927”, apuntan.

Hace unas semanas, el periodista Pedro Sola aseguró saber “la verdadera edad” de la cantante durante la emisión de ‘Ventaneando’.

“Enrique [Guzmán] tiene 4 años más que yo, yo tengo 77, entonces tiene él 82. Bueno, Silvia tiene 15 años más que Enrique”, externó, el 12 de septiembre.