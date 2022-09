Silvia Pinal volverá a actuar pese a críticas por su participación en obra de teatro

Su regreso es sorpresivo pues, ante los malos comentarios hacia el regreso de la primera actriz al escenario, Luis Enrique Guzmán había dicho que él y sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán habían decidido que Silvia Pinal no volvería a actuar para no "incomodar". “Ya mi mamá ya no regresa, ni a la obra ni nada”, dijo el hijo de la intérprete el pasado 19 de mayo para Venga la alegría.