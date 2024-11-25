Silvia Pinal

Silvia Pinal sufre nueva complicación de salud: seguirá hospitalizada

La actriz explicó el nuevo diagnóstico médico de su madre. Debido a la situación, la ‘Diva del Cine de Oro’ seguirá internada para recibir tratamiento.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Alejandra Guzmán muy conmovida da detalles de la salud de su mamá Silvia Pinal: "Hay que pedir por ella"

Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, reveló que ella se enfrenta a una nueva complicación de salud a sus 94 años.

La llamada ‘Diva del Cine de Oro’ fue hospitalizada debido a una infección urinaria la noche del pasado 21 de noviembre, según confirmó el productor y amigo de la familia, Iván Cochegrus.

PUBLICIDAD

“Está ahí [en terapia intensiva], pero por observación, por tener una enfermera de 24 horas”, dijo él, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, al siguiente día.

Sylvia Pasquel comparte diagnóstico de Silvia Pinal

Este domingo 24 de noviembre, Sylvia Pasquel dio a conocer los más recientes informes médicos del estado de doña Silvia Pinal.

Más sobre Silvia Pinal

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos
Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal
0:59

Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Univision Famosos

“En estos estudios arrojaron una nueva bacteria”, dijo ante el micrófono de medios de comunicación, según se aprecia en un video de YouTube de la reportera Berenice Ortiz.

“A esta bacteria hay que darle un nuevo antibiótico. Les repito, acuérdense que el antibiótico es de amplio espectro para que ataque todas las infecciones, la del pulmón y la de las vías urinarias”, ahondó.

La intérprete de villanas de telenovela especificó que, debido a dicha valoración, decidieron que su madre permaneciera internada “un día más”.

“Porque como se le va a dar un antibiótico nuevo, nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando y estar revisando situaciones”, explicó.

Pasquel aseguró que la estrella de ‘Mujer, casos de la vida real’ “está estable” y “muy animosa”: “Hemos estado platicando con ella, le hemos estado enseñando fotos, riéndonos”.

Al respecto de la dieta de la señora Silvia, comentó: “Otra vez regresamos a las papillas porque lo que no queremos es que ahora se broncoaspire”.

“Cada vez que come algo sólido o que tenga volumen corre el riesgo de que se vaya al pulmón”, aclaró.

“Y la están también alimentando por una sonda, pero mi mami está bien, está despierta, le están sacando las flemas”, añadió.

PUBLICIDAD

En cuanto a la escara que Pinal tiene en la espalda desde tiempo atrás, Sylvia mencionó: “Eso es por la falta de movilidad”.

“Entonces, hay momentos en los que mejora y otros en los que tenemos que volver a hacer limpieza, pero es algo con lo que tenemos que seguir luchando”, enunció.

Alejandra Guzmán visita a doña Silvia Pinal en el hospital

Por su parte, Alejandra Guzmán brindó sus primeras declaraciones en torno a la situación que atraviesa su mamá, Silvia Pinal, a quien visitó en la clínica el viernes 22.

“Le está echando muchas ganas. Rezándole a Dios, la veo mejor, ahorita se acabó toda la charola, está comiendo bien, ya no le tuvieron que poner la sonda. Hay que pedir por ella”, expresó a la cámara de Despierta América.

Relacionados:
Silvia PinalSilvia Banquells PinalAlejandra GuzmánHospitalesTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD