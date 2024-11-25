Silvia Pinal sufre nueva complicación de salud: seguirá hospitalizada

Video Alejandra Guzmán muy conmovida da detalles de la salud de su mamá Silvia Pinal: "Hay que pedir por ella"

Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, reveló que ella se enfrenta a una nueva complicación de salud a sus 94 años.

La llamada ‘Diva del Cine de Oro’ fue hospitalizada debido a una infección urinaria la noche del pasado 21 de noviembre, según confirmó el productor y amigo de la familia, Iván Cochegrus.

“Está ahí [en terapia intensiva], pero por observación, por tener una enfermera de 24 horas”, dijo él, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, al siguiente día.

Sylvia Pasquel comparte diagnóstico de Silvia Pinal

Este domingo 24 de noviembre, Sylvia Pasquel dio a conocer los más recientes informes médicos del estado de doña Silvia Pinal.

“En estos estudios arrojaron una nueva bacteria”, dijo ante el micrófono de medios de comunicación, según se aprecia en un video de YouTube de la reportera Berenice Ortiz.

“A esta bacteria hay que darle un nuevo antibiótico. Les repito, acuérdense que el antibiótico es de amplio espectro para que ataque todas las infecciones, la del pulmón y la de las vías urinarias”, ahondó.

La intérprete de villanas de telenovela especificó que, debido a dicha valoración, decidieron que su madre permaneciera internada “un día más”.

“Porque como se le va a dar un antibiótico nuevo, nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando y estar revisando situaciones”, explicó.

Pasquel aseguró que la estrella de ‘Mujer, casos de la vida real’ “está estable” y “muy animosa”: “Hemos estado platicando con ella, le hemos estado enseñando fotos, riéndonos”.

Al respecto de la dieta de la señora Silvia, comentó: “Otra vez regresamos a las papillas porque lo que no queremos es que ahora se broncoaspire”.

“Cada vez que come algo sólido o que tenga volumen corre el riesgo de que se vaya al pulmón”, aclaró.

“Y la están también alimentando por una sonda, pero mi mami está bien, está despierta, le están sacando las flemas”, añadió.

En cuanto a la escara que Pinal tiene en la espalda desde tiempo atrás, Sylvia mencionó: “Eso es por la falta de movilidad”.

“Entonces, hay momentos en los que mejora y otros en los que tenemos que volver a hacer limpieza, pero es algo con lo que tenemos que seguir luchando”, enunció.

Alejandra Guzmán visita a doña Silvia Pinal en el hospital

Por su parte, Alejandra Guzmán brindó sus primeras declaraciones en torno a la situación que atraviesa su mamá, Silvia Pinal, a quien visitó en la clínica el viernes 22.