Muere periodista en descarrilamiento del Tren Interoceánico: iba a presentar a su esposa con su familia

El periodista mexicano Enrique Israel Gallegos Soto murió en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que recorre el Istmo de Tehuantepec en el sur de México, sucedido el domingo 28 de diciembre en la localidad de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec.

De acuerdo con Radio Fórmula, Israel se dirigía a un encuentro familiar de Año Nuevo, mismo en el que presentaría a su esposa, ya que se acababa de casar y sus familiares no habían tenido los recursos para asistir a su boda.

Tras el siniestro, el periodista fue reportado como desaparecido, pero horas más tarde, las autoridades mexicanas dieron a conocer su fallecimiento y, posteriormente, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), al que Israel pertenecía, lamentó su deceso.

“Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo. Israel fue un compañero solidario, siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano”, expresaron.

Israel Gallegos se desempeñaba como periodista. Era director de Oaxaca Mundo News y colaborador de El Heraldo Radio Oaxaca.

Esposa del periodista sobrevive

Karla Leyva, esposa del periodista Israel Gallegos, sobrevivió al fatal accidente y, aunque permanece hospitalizada, la mujer es reportada como “estable” y con un diagnóstico favorable.

“Ante la falta de confirmaciones oficiales, con autorización de la familia, queremos aclarar que su esposa se encuentra estable y con un diagnóstico favorable por parte del equipo médico que le brinda atención”, aseguró Froylán Méndez Ferrer, Secretario General del SINMCO, el 29 de diciembre.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre, alrededor de las 9:28 horas, el Tren Interoceánico se descarriló en el tramo entre las localidades de Nizanda y Chivela, en Oaxaca, dejando 13 muertos y 100 heridos. El incidente se habría producido una hora y media después de su salida de la estación.

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que el descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía.

Según el almirante, “el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad”, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido.

“Los otros dos vagones quedaron sin daños graves”, dijo en conferencia de prensa.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar las causas del descarrilamiento del tren, en coordinación con la Fiscalía del estado de Oaxaca y la Agencia de Transporte Ferroviario.

Según los primeros reportes, el accidente se habría producido por el presunto exceso de velocidad de la unidad ferroviaria. Aparentemente transitaba a más de 60 kilómetros por hora en tramos donde el límite permitido era de 50.