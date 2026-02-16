Muertes

Hallan sin vida a famosa productora en medio de las grabaciones de su serie: lo que se sabe

La productora y creadora de la serie ‘Tehran’ fue hallada sin vida en un hotel de Atenas, Grecia. Dana Eden se encontraba en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de su exitoso proyecto televisivo.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hallan sin vida a modelo de 21 años: era hija de conocido exfutbolista

Dana Eden, productora de la serie ‘Tehran’, fue hallada sin vida en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de su exitosa serie el domingo 15 de febrero.

Según información de The New York Times, la mujer, de 52 años, fue hallada por su hermano en la habitación de un hotel en Atenas, Grecia, luego de que no ésta respondiera a sus mensajes.

Reportes del diario griego To Vima refieren este lunes 16 de febrero que la policía no sospecha de ningún acto criminal. Sin embargo, fue ordenada una autopsia para esclarecer detalles sobre su muerte. Asimismo señalan que las autoridades recopilan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de los trabajadores del hotel.

Ante los rumores esparcidos por medios locales, como To Vima, de que supuestamente la productora israelí se habría quitado la vida, Donna and Shula Produccions, productora de la serie ‘Tehran’, rompió el silencio a través de una publicación en Facebook.

“La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte criminal o relacionada con el nacionalismo no son ciertos y carecen de fundamento”, escribieron este lunes.

Dana Eden tenía 52 años.
Dana Eden tenía 52 años.
Imagen AP


“Hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público para que se abstengan de publicar suposiciones no verificadas y que se comporten con responsabilidad y sensatez. Este es un momento de gran dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos preservar la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, agregaron.

La noticia de la muerte de Dana Eden también fue confirmada por Kan, emisora nacional pública de Israel y por Apple TV+, quienes compartieron con Entertainment Weekly que Dana Eden fue "una productora extraordinaria y socia creativa".

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Dana Eden“, expresaron.

Dana Eden alcanzó la fama en 2020 tras el estreno de la serie ‘Tehran’, thriller de espionaje que, un año después, la llevó a ganar un Premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática.

