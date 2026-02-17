Tommy Lee Jones

Hija de Tommy Lee Jones ¿de qué murió?: causa de muerte de Victoria Jones es revelada

Victoria, la hija del actor de ‘Hombres de Negro’ y ‘Capitán América’, fue hallada sin vida en un lujoso hotel de California durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Tommy Lee Jones es captado por primera vez tras la misteriosa muerte de su hija: luce "afectado" 

La causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones fue revelada este martes 17 de febrero. Victoria Jones fue hallada sin vida en un hotel de California durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Según informó la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, al sitio de noticias Page Six, Victoria Jones “murió debido a los efectos tóxicos de la cocaína”, por lo que su muerte fue clasificada como un "accidente".

La muerte de Victoria Jones

La hija de Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en los pasillos del hotel Fairmont San Francisco, en Estados Unidos, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Personal del hotel le habría practicado reanimación cardiopulmonar tras ser hallada en el suelo con presuntos signos de intoxicación por alcohol. Sin embargo, al no responder, se comunicación al servicio de emergencias.

Un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco reveló que tras una evaluación de los paramédicos, la mujer, de 34 años, fue declarada muerta.

La causa de muerte de Victoria Jones no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, la llamada de emergencia al 911, obtenida por TMZ, revelaría “un código 3 para sobredosis, cambio de color”.

