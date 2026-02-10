David Bisbal Muere padre de David Bisbal tras padecer dura enfermedad: era una leyenda del boxeo español Don José Bisbal Carrillo, campeón español de boxeo, murió este 10 de febrero. David Bisbal siempre fue muy abierto sobre el Alzheimer que padecía su padre.



Video El padre de David Bisbal ya no reconoce al cantante: ''Se te parte el alma''

David Bisbal se encuentra de luto tras la muerte de su padre José Bisbal Carrillo, quien perdió la vida este martes 10 de febrero en Almería a los 84 años, reportó el programa español 'Y Ahora Sonsoles' a través de las redes sociales.

Aunque no se ha revelado la causa de muerte, se sabe que el papá del cantante padecía Alzheimer desde hace 15 años.

De acuerdo con la revista Lecturas, don José vivía en "un centro especializado" donde recibía los cuidados médicos necesarios, lugar donde habría perdido la vida.

La lucha del padre de David Bisbal contra el Alzheimer

David Bisbal siempre habló abiertamente sobre la evolución de la enfermedad de su padre, especialmente cuando cumplió 84 años en diciembre de 2025 y le dedicó un emotivo mensaje.

"Echo de menos poder tener una conversación con él", escribió reconociendo cómo el Alzheimer había ido apagando poco a poco su capacidad de comunicación.

En ese mismo mensaje, el artista recordaba la fortaleza de su padre como deportista y como persona: "Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran".

En el mensaje, Bisbal también expresó el valor emocional de la conexión física que en ese entonces aún conservaban, pese al deterioro cognitivo de su padre: "Hoy reconoce algo muy importante todavía: el poder de un abrazo".

El padre de David Bisbal fue un importante boxeador

José Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941 en Almería desde muy joven se convirtió en una promesa del boxeo.

En 1961 fue campeón de España en Peso Gallo, logrando la medalla de oro en los campeonatos de Madrid. Ese mismo año debutó como profesional y también ganó.

A lo largo de sus 18 años de trayectoria, José Bisbal disputó 83 combates profesionales y acumuló un balance de 49 victorias, 35 derrotas y 9 empates, reportó el diario La Vanguardia. También, fue siete veces campeón de España en las categorías de Peso Gallo y Peso Pluma, convirtiéndose en un ídolo nacional.

Su última pelea fue el 1 de octubre de 1976 en Santa Cruz de Tenerife, frente a Ramón García Marichal. Poco después se retiró del boxeo profesional.

Además del deporte, José Bisbal sentía un profundo amor por la música y llegó a participar en programas de radio en Almería, pasión que terminaría heredando su hijo David.