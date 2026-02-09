Catherine O'Hara Catherine O'Hara causa de muerte: revelan detalles de su fallecimiento La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara. Los detalles.



Catherine O'Hara murió a los 71 años la mañana del 30 de enero y la causa de su deceso ya fue revelada.

La actriz, reporta TMZ este lunes, murió por un coágulo de sangre en los pulmones. Según el medio de noticias de entretenimiento, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que O' Hara falleció por una embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente.

Además, se detalla, según el certificado de defunción obtenido por TMZ, afirma que "fue incinerada y sus restos fueron entregados a su esposo, Robert 'Bo' Welch.

Page Six reportó tras darse a conocer el fallecimiento de la actriz canadiense, que fue trasladada en "estado grave" poco antes de morir.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó al medio de entretenimiento que recibieron una llamada desde la casa de la actriz a las 4:48 am.