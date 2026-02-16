Muertes de 'influencers' ‘Influencer’ pierde la vida a los 23 años: luchaba contra difícil enfermedad La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un mensaje que fue compartido en redes sociales. El ‘influencer’ italiano Damiano Alberti había sido diagnosticado con un tumor maligno hace tres años.



El ‘influencer’ italiano Damiano Alberti murió a los 23 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales este lunes 16 de febrero.

A través de un sentido mensaje publicado en Instagram, la familia del creador de contenido dio a conocer que Damiano Alberti estaba “libre” de toda enfermedad y, a su vez, agradecieron el apoyo constante que siempre recibió desde que hizo público su diagnóstico de cáncer.

“Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano está libre de todo lo que ha vivido”, expresaron.

“Gracias por haberlo apoyado y respetado siempre. Él amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que había logrado construir”, agregaron sin dar más detalles.

Así se informó sobre la muerte del 'influencer' italiano. Imagen Damiano Alberti / Instagram

El diagnóstico de cáncer de Damiano Alberti

La causa de muerte de Damiano Alberti no fue revelada por su familia. Sin embargo, en mayo de 2023 el mismo ‘influencer’ italiano reveló que le había sido diagnosticado un tumor maligno en la pierna.

“Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna. En cuanto recibí el diagnóstico, mil pensamientos pasaron rápidamente por mi mente, pero intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento”, escribió.

“Desde hace cuatro días, ya he comenzado un tratamiento organizado específicamente por un equipo de médicos expertos. Estoy listo para afrontar este periodo, superarlo lo mejor que pueda y volver a estar con ustedes”, dijo.

En marzo del siguiente año compartió un video titulado “365 días después: la historia de mi enfermedad” en el que relató cómo recibió el diagnóstico y compartió detalles de algunas de sus sesiones de quimioterapia.

El 16 de septiembre de 2025 dio a conocer que había sido hospitalizado y que se tomaría un descanso. Aunque días después informó sobre su alta, dejó entrever que los resultados no serían los mejores.

El 'influencer' fue diagnosticado con tumor maligno en la pierna en 2023. Imagen Damiano Alberti / Instagram



“Esta también ha pasado, nunca es fácil atravesar momentos como esta última semana y uno nunca se acostumbra. Pero mi vida también es esto y hay que aceptarlo”, anotó el 22 de septiembre.