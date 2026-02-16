Muertes de 'influencers'

‘Influencer’ pierde la vida a los 23 años: luchaba contra difícil enfermedad

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un mensaje que fue compartido en redes sociales. El ‘influencer’ italiano Damiano Alberti había sido diagnosticado con un tumor maligno hace tres años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ‘Tiktoker’ Kelly Medanie llora la muerte de su bebé recién nacida: “Tuve el honor de poder cargarla”

El ‘influencer’ italiano Damiano Alberti murió a los 23 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales este lunes 16 de febrero.

A través de un sentido mensaje publicado en Instagram, la familia del creador de contenido dio a conocer que Damiano Alberti estaba “libre” de toda enfermedad y, a su vez, agradecieron el apoyo constante que siempre recibió desde que hizo público su diagnóstico de cáncer.

PUBLICIDAD

“Una parte de nosotros se ha ido para siempre, Damiano está libre de todo lo que ha vivido”, expresaron.

“Gracias por haberlo apoyado y respetado siempre. Él amaba a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que había logrado construir”, agregaron sin dar más detalles.

Así se informó sobre la muerte del 'influencer' italiano.
Así se informó sobre la muerte del 'influencer' italiano.
Imagen Damiano Alberti / Instagram

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración
1:00

Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ tras presumirse comiendo “cangrejo diablo”: uno de sus amigos también falleció
1 mins

Muere famosa ‘influencer’ tras presumirse comiendo “cangrejo diablo”: uno de sus amigos también falleció

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento
1 mins

Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento

Univision Famosos
Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe
1 mins

Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe

Univision Famosos
Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo
1:00

Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años
2 mins

Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años

Univision Famosos
Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos
0:53

Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 19 años: hace un año se convirtió en mamá pese a estar en cuidados paliativos
3 mins

Muere ‘influencer’ a los 19 años: hace un año se convirtió en mamá pese a estar en cuidados paliativos

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de programa de cocina a los 49 años a causa de difícil enfermedad
1:09

Muere famosa presentadora de programa de cocina a los 49 años a causa de difícil enfermedad

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña
1:00

Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña

Univision Famosos

El diagnóstico de cáncer de Damiano Alberti

La causa de muerte de Damiano Alberti no fue revelada por su familia. Sin embargo, en mayo de 2023 el mismo ‘influencer’ italiano reveló que le había sido diagnosticado un tumor maligno en la pierna.

“Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna. En cuanto recibí el diagnóstico, mil pensamientos pasaron rápidamente por mi mente, pero intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento”, escribió.

“Desde hace cuatro días, ya he comenzado un tratamiento organizado específicamente por un equipo de médicos expertos. Estoy listo para afrontar este periodo, superarlo lo mejor que pueda y volver a estar con ustedes”, dijo.

En marzo del siguiente año compartió un video titulado “365 días después: la historia de mi enfermedad” en el que relató cómo recibió el diagnóstico y compartió detalles de algunas de sus sesiones de quimioterapia.

El 16 de septiembre de 2025 dio a conocer que había sido hospitalizado y que se tomaría un descanso. Aunque días después informó sobre su alta, dejó entrever que los resultados no serían los mejores.

El 'influencer' fue diagnosticado con tumor maligno en la pierna en 2023.
El 'influencer' fue diagnosticado con tumor maligno en la pierna en 2023.
Imagen Damiano Alberti / Instagram


“Esta también ha pasado, nunca es fácil atravesar momentos como esta última semana y uno nunca se acostumbra. Pero mi vida también es esto y hay que aceptarlo”, anotó el 22 de septiembre.

“He salido del hospital sin poderme quejar demasiado de los resultados, ¡pero ahora eso es cosa del pasado! ¡Se vuelve a la pista y se mira siempre hacia adelante! GRACIAS por el apoyo que he tenido en este periodo, ahora se vuelve a empezar”, sentenció.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'MuertesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX