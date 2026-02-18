Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro de luto por la muerte de su mamá: hace años fue diagnosticada con dura enfermedad La actriz atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de su mamá. A doña Silvia Rodríguez le dieron un año de vida, pero superó todas las expectativas.

Video Eugenia Cauduro culpa al engaño de su ex como la razón de su drástica subida de peso: así se enteró

Eugenia Cauduro atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de su mamá, Silvia Rodríguez, quien enfrentaba una dura batalla contra el cáncer desde años atrás.

La noticia fue confirmada por la periodista Martha Figueroa en la emisión en vivo del programa Hoy. De acuerdo con la comunicadora, la mamá de Eugenia Cauduro, de 81 años, falleció la noche del 17 de febrero.

PUBLICIDAD

“A nuestra compañera Eugenia Cauduro le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una lucha contra el cáncer”, declaró este miércoles.

“Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia. Que descanse en paz, doña Silvia Rodríguez”, concluyó sin dar más detalles sobre el deceso y sin revelar qué tipo de cáncer era el que padecía la mamá de la actriz de 'Hermanas, un amor compartido'.

A la mamá de Eugenia Cauduro “le daban 1 año de vida” y superó toda expectativa

Eugenia Cauduro ha sido muy discreta en cuanto a temas de su vida personal. Sin embargo, en 2024, compartió que su madre luchaba contra el cáncer.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros”, expresó el 17 de junio de 2024.