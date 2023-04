"Que sus hijos los entierren": el desgarrador testimonio de Maribel Guardia tras la muerte de su hijo

"Les pido a todos los que me están viendo que vean a sus hijos crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie", fue una de las reflexiones que hizo con la que no pudo aguantar el llanto.