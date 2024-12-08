Muertes de famosos

Muere Ángela Álvarez, la cantante cubana que sorprendió al ganar un Latin GRAMMY a los 95 años

La cantante cubana Ángela Álvarez, quien deslumbró en 2022 al ganar el Latin GRAMMY en la categoría Mejor Artista Nuevo, murió este fin de semana en Louisiana. Esto se sabe sobre su deceso a los 97 años.

picture
Por:Univision y EFE
Video Ángela Álvarez ganó un Latin GRAMMY a los 95 años: cuando era joven no la dejaban cantar

Ángela Álvarez, la cantante cubana que hizo historia en el mundo de la música al ganar en 2022 y a los 95 años un Latin GRAMMY con su primer disco homónimo, murió este viernes 6 de diciembre en Louisiana, donde se estableció hace muchos años por el trabajo de su esposo.

Lo que se sabe sobre la muerte de la cantante Ángela Álvarez

Su nieto Carlos José Álvarez, quien le produjo el álbum que la hizo ganadora al Latin GRAMMY, dio a conocer a la revista Billboard la muerte de su abuela a los 97 años.

Dijo que falleció rodeada de su familia, pero no informó la causa de su muerte.

" Me siento muy afortunado de haber compartido a nuestra abuela con el mundo. Ella fue un regalo para mí", dijo Álvarez a la revista.

" Lo que logramos juntos fue extraordinario. Es un ejemplo de valentía, amor y la importancia de mantener vivos los sueños. Nos enseñó cómo el arte puede sanar en tiempos de adversidad", afirmó el productor y compositor.

La cantante cubana Ángela Álvarez cuando ganó el Latin GRAMMY 2022 al Mejor Artista Nuevo a sus 95 años.
La cantante cubana Ángela Álvarez cuando ganó el Latin GRAMMY 2022 al Mejor Artista Nuevo a sus 95 años.
Imagen EFE

Aseguró que trabajar junto a su abuela, a la que descubrió, cambió su vida.

"Ella siempre decía: 'Quiero dejar este mundo sabiendo que mi música seguirá viva', y así será. Su vida fue plena y su legado sigue brillando", recordó.

¿Quién fue Ángela Álvarez?

Ángela Álvarez nació en Camaguey en 1927 e hizo historia al ganar el Latin GRAMMY a Mejor Artista Nuevo en un renglón en que compitió con una decena de jóvenes revelaciones, en su mayoría de música urbana como Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y su Esencia, y Nicole Zignago.

Tras ser nominada al importante premio, 'Nana', como le llamaban, aseguró a EFE que estaba "soñando despierta" .

Ángela Álvarez así aceptó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin GRAMMY 2022.
Ángela Álvarez así aceptó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin GRAMMY 2022.
Imagen Getty Images


Al descubrir el talento de su abuela, Carlos José Álvarez comenzó el proyecto de grabar un disco independiente en un estudio en Los Ángeles, que luego se convirtió también en un documental, una primera presentación ante el público en el histórico teatro Avalon de Hollywood y la nominación al Latin GRAMMY.

En el camino se unió a este proyecto fílmico el actor y director cubanoestadounidense Andy García y para 2021 'Nana' ya había lanzado el documental 'Miss Angela' y su primer y único disco. Sus temas, en su mayoría boleros y danzones, fueron inspirados por el amor a su esposo y a Cuba, donde anhelaba volver.

Álvarez ganó el Latin GRAMMY con un álbum de 15 canciones con títulos como 'Qué linda es Cuba', 'Mi gran amor' y 'Camino sin rumbo', que su nieto descubrió entre más de cuarenta composiciones que tenía en sus cuadernos.

El bolero es "algo que tú expresas, que sientes y si tú estás enamorado escribes", dijo Álvarez en la entrevista con EFE y afirmó que su capacidad de componer es un regalo de Dios y que se sorprendía porque no le costaba trabajo escribir.

Álvarez aprendió a cantar y tocar el piano a temprana edad y comenzó a escribir sus propias canciones.

"Cuando yo era niña, tenía dos tías que tocaban el piano y ellas me enseñaron a cantar. Cuando había reunión de familia, yo era la artista; me hacían vestidos y siempre me gustó actuar", dijo en una entrevista con Billboard en Español.

Video Abuelita ganadora del Latin GRAMMY nos conmovió con su historia y su mensaje a los 96 años
