¿Quién es Ángela Álvarez? La historia de la mujer que ganó un Latin GRAMMY a sus 95 años

¿La razón por la que su nominación dio tanto de qué hablar? A sus 95 años se presentó a la premiación no para recibir un homenaje o celebrar su extensa carrera, sino que compitió en la terna a Mejor Nuevo Artista.

Lo que quizá sorprendió aún más fue lo que sucedió la noche del 17 de noviembre.

Ángela Álvarez ganó el Latin Grammy 2022 a Mejor Nuevo Artista

Lo sorprendente no fue solo que la cubana se llevó su primer gramófono en su novena década de vida, sino que lo logró a través de un empate.

Cuando los presentadores leyeron el sobre de la categoría Mejor Nuevo Artista, se encontraron con dos nombres: el de Silvana Estrada y el de Ángela Álvarez.

La primera de ellas, de 25 años y la segunda, de 95. Entre ambas cantantes hay 70 años de diferencia.

“Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento, muy especialmente a los músicos (...) y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre”, fueron sus palabras al recibir su galardón.

¿Quién es Ángela Álvarez, la mujer de 95 años que conquistó los Latin GRAMMY 2022?

La cantante es originaria de Cuba. Ahí creció y descubrió su amor por la música, sin embargo, fue su propio padre quien le pidió no seguir este camino.

“Cuando me gradué de ‘high school’, él me dijo ‘bueno, mija, ahora es el momento de decidir qué vas a estudiar. Yo le dije ‘mi sueño es ser artista y cantar’, (respondió) ‘ay, mija, tú puedes seguir cantando en la familia, pero a mí no me gustaría que estuvieras en ese asunto’”, relató al periodista Jorge Ramos a mediados de noviembre del 2022.



Por el gran cariño y respeto que le tenía a su padre, Ángela Álvarez siguió su consejo. No obstante, siempre mantuvo dentro su gran gusto por el canto y composición.

En la citada entrevista, por ejemplo, contó que a lo largo de su vida escribió más 40 canciones inspiradas en “lo que veía” o lo que “le pedían”.



Pero el no poder dedicarse a su pasión no fue el único obstáculo al que se tuvo que sobreponer. En 1962 se tuvo que despedir temporalmente de sus hijos.

La familia entera aplicó para el programa Peter Pan (que les permitía a los cubanos dejar la isla y buscar una nueva vida en Estados Unidos) sin embargo, a ella le negaron la oportunidad de viajar con los niños.

Así, no tuvo más remedio que mandar a sus hijos a un país desconocido. Tres meses después, ella pudo migrar a Estados Unidos, pero tuvieron que pasar años hasta que pudiera vivir de nuevo con sus hijos, porque la operación ponía como condición que tuviera un trabajo estable y un techo para reunirlos.



No fue sino hasta su vejez cuando la artista obtuvo la oportunidad de perseguir su sueño de manera profesional.

Curiosamente, fue su nieto Carlos José Alvarez quien la lanzó a la fama: él es productor y compositor profesional y le propuso hacer un disco en forma.

Así fue como en el 2021 llegó el álbum que lleva por título su nombre, Ángela Álvarez.

Ese mismo año se estrenó el documental ‘Miss Angela: Dreams Do Come True’, que muestra el proceso de grabación. En la cinta hace una aparición especial Andy García, quien incluso toca los bongos con la artista.

¿Conocías la historia de Ángela Álvarez?, ¿qué opinas de que ganó un Latin GRAMMY a sus 95 años?