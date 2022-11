Latin GRAMMY 2022: los momentos que no te puedes perder en fotos

"La música me salvó la vida", dijo para comenzar su discurso tras terminar su performance. "Si no llegara a ser por la música a lo mejor yo no estuviera aquí esta noche, es por eso que quiero darle las gracias a los Latin GRAMMY por dejarme ser parte de este proyecto y donar la beca para estos jóvenes, así que mi gente estoy muy emocionado [...] La beca se llama Nicky Jam y estoy aquí ayudando a estos jóvenes a que la rompan y sean los próximos artistas en el mundo entero. Que Dios me los bendiga", finalizó.