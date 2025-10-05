Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan

Video La excéntrica vida de 'Micky Hair': viajes, ropa de diseñador, bolsos de lujo y auto de 100 mil dólares

Luego del presunto asesinato y funeral del famoso estilista mexicano Miguel Ángel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’, se ha dado a conocer lo que podría suceder con sus salones de belleza.

Equipo de ‘Micky Hair’ rompe el silencio

PUBLICIDAD

El equipo de trabajo del afamado estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os rompió el silencio luego del crimen.

En un mensaje que compartieron a través de la cuenta de Instagram de los salones de belleza, emitieron su postura tras los hechos violentos del pasado 29 de septiembre.

"Hace unos días recibimos la noticia más dolorosa: la pérdida de 'Micky'", dijeron con relación a la muerte del empresario de 28 años.

"Nos ha costado mucho encontrar las palabras porque estábamos igual de tristes y desconcertados que todos ustedes", admitieron.

Este es el comunicado que ha dado a conocer el equipo de 'Micky Hair'. Imagen Micky Hair Salon/Instagram



"No sabíamos cómo tratar una situación tan dura", alegaron para luego dar a entender que los salones de belleza continuarán en operación pese a que su dueño y fundador ya no está en este mundo.

"'Micky' ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu, su talento y la alegría que compartió con cada cliente y amigo seguirán vivos en este lugar que él soñó y construyó", dijeron.

"Seguiremos honrando su legado en cada detalle porque 'Micky' siempre será parte de nosotros", finalizaron.

El estilista de muchas famosas 'influencers' tenía dos exclusivos salones: uno en la zona de Andares, en Zapopan, Jalisco; y otro en el lujoso barrio de Polanco, en la Ciudad de México,

Fue a las puertas de este último en donde fue acribillado a balazos la noche del pasado 29 de septiembre.