Revelan cómo fueron los últimos minutos de vida de 'Micky Hair': hay dos testigos del crimen

Video Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

'Micky Hair' fue acribillado alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre a las afueras de su salón de belleza, en la Ciudad de México. Ahora, se sabe por qué el empresario salió tarde del lugar y se informó que dos de sus empleados estaban con él en el momento del crimen.

De acuerdo con información del programa 'C4 en alerta', el estilista de Ángela Aguilar estaba a deshoras laborales porque habían tenido un día de grabación, pues la empresa L’Oreal había llevado una 'influencer' para grabar videos promocionales de tratamientos.

Hay dos testigos de la muerte de 'Micky Hair'

El show de televisión también mostró un video del momento exacto en donde le quitan la vida al empresario de 28 años.

En las imágenes se aprecia que Miguel Ángel de la Mora, nombre real de 'Micky Hair', está platicando en la calle con dos de sus empleados, un hombre y una mujer. Segundos después, se da media vuelta y sube las escaleras para regresar a su local. De repente, aparece en escena el sicario que lo sigue y le dispara en varias ocasiones.

Según reportes de las autoridades, el joven recibió 12 impactos en la cara y cuello.

En el video se ve que el hombre y la mujer salen corriendo, mientras el criminal huye después de cometer el asesinato.

De acuerdo con información de 'C4 en alerta', los dos testigos ya dieron su versión a las autoridades y uno de ellos declaró que " cuando el sicario huía lo vio de frente y creyó que también lo atacaría".

El otro testigo explicó que " se refugiaron en la azotea del edificio desde donde observaron la llegada de policías y paramédicos". También explicó que no llamaron a urgencias "por miedo y los nervios" y supusieron que el personal de seguridad del salón ya había pedido ayuda.