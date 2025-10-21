Muertes

‘Medio Metro El Único Original’ reacciona a noticia de su muerte: exparticipante de Hoy hace revelación

El animador José Eduardo Rodríguez, conocido como ‘Medio Metro El Único Original’, compartió un comunicado luego de que se difundiera que había fallecido. A él lo confundieron con Francisco ‘Paco’ Pérez, ‘Medio Metro Original’, a quien le quitaron la vida este lunes.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

José Eduardo Rodríguez, popularmente conocido como ‘Medio Metro El Único Original’, reaccionó a los reportes falsos de que había muerto.

La tarde de este 20 de octubre, se dio a conocer el homicidio de Francisco ‘Paco’ Pérez, quien se hacía llamar artísticamente ‘Medio Metro Original’.

En diversos perfiles de las plataformas digitales utilizaron la imagen de Rodríguez para informar de lo sucedido, lo que ocasionó que una gran cantidad de personas creyeran que él había fallecido.

‘Medio Metro El Único Original’ reacciona a confusión sobre muerte

A horas de que comenzara a viralizarse que supuestamente pereció, ‘Medio Metro El Único Original’ grabó un video para aclarar que no fue a él al que asesinaron.

“Amanecimos con una noticia muy triste, donde muchos amigos dieron a notar su preocupación”, aseguró en un clip que compartió en su Instagram.

“Circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida. Me encuentro muy triste porque la persona que hallaron sin vida en Puebla es el ‘Medio Metro’ de Puebla”, expresó.

El bailarín aprovechó el momento para darle el “más sentido pésame” a los familiares de ‘Medio Metro Original’ y pedirles que lo contactaran “para poderlos ayudar en sus gastos funerarios”.

Además, antes de finalizar su comunicado, él indicó que espera “pronto encuentren a los responsables” del crimen en contra de su colega.

@famososunivision

'Medio Metro El Único Original' reacciona a la muerte del 'Medio Metro' poblano y ofrece pagar sus servicios funerarios 🥺🙏🏼 #MedioMetroElÚnicoOriginal #MedioMetro #poblano #funaral #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social

♬ sonido original - Famosos - Famosos

‘Medio Metro El Único Original’ hace sorpresiva revelación

La mañana de este martes, ‘Medio Metro El Único Original’ estuvo como invitado en Hoy, programa del que formó parte en 2023, dentro del concurso ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

“Bien, bien”, respondió cuando Raúl ‘El Negro’ Araiza le preguntó cómo ha estado, añadiendo que se la ha pasado “trabajando”.

Sorpresivamente, Paul Stanley dijo que José Eduardo Rodríguez “ya es papá”, lo que el animador confirmó con una sonrisa en el rostro.

