Muere Vince Zampella, cocreador del videojuego 'Call of Duty', en trágico accidente automovilístico

El empresario Vince Zampella viajaba en un Ferrari en una carretera montañosa de California. Esto se sabe del fatal accidente.

Vince Zampella, uno de los nombres más influyentes en la industria de los videojuegos y cocreador de la exitosa franquicia ‘Call of Duty’, murió a los 55 años el 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en California.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. en la autopista Angeles Crest, una carretera en las montañas de San Gabriel al norte de Los Ángeles.

Zampella viajaba a bordo de un Ferrari cuando, por motivos que las autoridades aún investigan, el vehículo salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y se incendió de inmediato.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), Vince quedó atrapado dentro del automóvil y murió en el lugar. Un acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, fue expulsado del vehículo tras el impacto y posteriormente falleció en un hospital.

La causa exacta del accidente sigue bajo investigación, y las autoridades no han confirmado si factores como la velocidad, el alcohol o las condiciones del camino contribuyeron al siniestro.

¿Quién era Vince Zampella?

Viince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio responsable del nacimiento de ‘Call of Duty’ en 2003, y más tarde de Respawn Entertainment, donde lideró proyectos como ‘Titanfall’, ‘Apex Legends’ y ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’.

El empresario estuvo 18 años con Brigitte Zampella, relación en la que procreó a sus tres hijos.

