Muere Vince Zampella, cocreador del videojuego 'Call of Duty', en trágico accidente automovilístico



Vince Zampella, uno de los nombres más influyentes en la industria de los videojuegos y cocreador de la exitosa franquicia ‘Call of Duty’, murió a los 55 años el 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en California.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. en la autopista Angeles Crest, una carretera en las montañas de San Gabriel al norte de Los Ángeles.

Zampella viajaba a bordo de un Ferrari cuando, por motivos que las autoridades aún investigan, el vehículo salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y se incendió de inmediato.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), Vince quedó atrapado dentro del automóvil y murió en el lugar. Un acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, fue expulsado del vehículo tras el impacto y posteriormente falleció en un hospital.

La causa exacta del accidente sigue bajo investigación, y las autoridades no han confirmado si factores como la velocidad, el alcohol o las condiciones del camino contribuyeron al siniestro.

¿Quién era Vince Zampella?

Viince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio responsable del nacimiento de ‘Call of Duty’ en 2003, y más tarde de Respawn Entertainment, donde lideró proyectos como ‘Titanfall’, ‘Apex Legends’ y ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’.