Muere ‘Medio Metro Original’: ¿quién era el famoso personaje que asesinaron?
Francisco ‘Paco’ Pérez fue el pionero de la versión del personaje ‘Medio Metro’. El famoso de los llamados bailes sonideros, en México, fue asesinado en Puebla.
Francisco ‘Paco’ Pérez, mejor conocido como ‘Medio Metro Original’, fue asesinado en Puebla, México, este lunes 20 de octubre.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el servicio de noticias N+, donde se reporto que su cuerpo había sido hallado en el interior de un canal de agua con impactos de bala en la cabeza en San Sebastián de Aparicio, municipio de Puebla.
La página de Facebook ‘Grupo SUPER T de Paco Toxqui’ también reportó la muerte del sonidero, pero no dieron a conocer más información sobre su deceso.
Hasta el momento no se han reportado más detalles sobre su muerte. Sin embargo, a utoridades locales investigan la causa de su fallecimiento como presunto homicidio.
¿Quién era ‘Medio Metro Original’?
El autonombrado ‘Medio Metro Original’, también conocido como ‘Pancho’ P., era conocido en redes sociales por ser pionero de la versión del personaje ‘Medio Metro.
El hombre alcanzó la fama por los llamados bailes sonideros en México. De acuerdo con Milenio, era originario del Barrio de El Alto en Puebla. Su estatura baja y estilo de baile fue lo que le dio renombre en su localidad.