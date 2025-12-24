Abraham Quintanilla A.B. revela cómo murió su padre Abraham Quintanilla y comparte cuál era su última voluntad El 13 de diciembre Abraham Quintanilla murió a los 86 años. Una semana después, su hijo revela en qué condiciones falleció su padre y si ya cumplieron su última voluntad.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre

A.B. Quintanilla compartió detalles sobre la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, quien perdió la vida el 13 de diciembre a los 86 años.

El hermano de la fallecida Selena compartió un video donde abrió su corazón y se dejó ver vulnerable al compartir datos del fallecimiento de su progenitor, pues está consciente de que era una figura pública.

PUBLICIDAD

"Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido", contó visiblemente afectado en el video publicado Instagram este 24 de diciembre.

Respecto a la razón médica del deceso, A.B. reveló que "las causas no se conocen todavía", pero se comprometió a dar a conocer la información una vez que tenga más datos, ya que considera que, al ser figuras públicas, los seguidores tienen "el derecho a saber" los detalles por el cariño que le tenían a su padre.

En un video a blanco y negro, A.B. Quintanilla reveló detalles de la muerte de su padre. Imagen A.B. Quintanilla/Instagram

Cumplen última voluntad de Abraham Quintanilla

El músico también enfatizó que la familia cumplirá estrictamente con la última voluntad de su padre.

"Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado".

La mañana del 13 de diciembre A.B. Quintanilla informó sobre la muerte de su padre a través de las redes sociales, con un breve mensaje sin revelar detalles.