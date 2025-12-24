Abraham Quintanilla

A.B. revela cómo murió su padre Abraham Quintanilla y comparte cuál era su última voluntad

El 13 de diciembre Abraham Quintanilla murió a los 86 años. Una semana después, su hijo revela en qué condiciones falleció su padre y si ya cumplieron su última voluntad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre

A.B. Quintanilla compartió detalles sobre la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, quien perdió la vida el 13 de diciembre a los 86 años.

El hermano de la fallecida Selena compartió un video donde abrió su corazón y se dejó ver vulnerable al compartir datos del fallecimiento de su progenitor, pues está consciente de que era una figura pública.

PUBLICIDAD

Más sobre Abraham Quintanilla

Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre
0:56

Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre

Univision Famosos
Viudo de Selena reacciona a muerte del padre de la cantante tras distanciamiento
1:00

Viudo de Selena reacciona a muerte del padre de la cantante tras distanciamiento

Univision Famosos
Papá de Selena Quintana reveló antes de morir cuál era su temor si liberaban a Yolanda Saldívar
0:30

Papá de Selena Quintana reveló antes de morir cuál era su temor si liberaban a Yolanda Saldívar

Univision Famosos
Papá de Selena Quintanilla tenía la “esperanza” de ver “viva” a su hija: esto dijo antes de morir 
1:00

Papá de Selena Quintanilla tenía la “esperanza” de ver “viva” a su hija: esto dijo antes de morir 

Univision Famosos
Así lucía Abraham Quintanilla meses antes de morir: video del papá de Selena
0:37

Así lucía Abraham Quintanilla meses antes de morir: video del papá de Selena

Univision Famosos
El dolor terminó después de 30 años: Abraham Quintanilla y su hija Selena están juntos de nuevo
1:25

El dolor terminó después de 30 años: Abraham Quintanilla y su hija Selena están juntos de nuevo

Univision Famosos
Funeral del papá de Selena Quintanilla: detalles de su despedida y qué le causaría la muerte
0:56

Funeral del papá de Selena Quintanilla: detalles de su despedida y qué le causaría la muerte

Univision Famosos
Familia del papá de Selena hace petición tras muerte de don Abraham Quintanilla: rompen el silencio
2 mins

Familia del papá de Selena hace petición tras muerte de don Abraham Quintanilla: rompen el silencio

Univision Famosos
Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona
0:31

Muerte de Abraham Quintanilla ocurre en cumpleaños de su hijo A.B.: el hermano de Selena reacciona

Univision Famosos
¿De qué murió el papá de Selena? Lo que se sabe sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla
1 mins

¿De qué murió el papá de Selena? Lo que se sabe sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla

Univision Famosos

"Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido", contó visiblemente afectado en el video publicado Instagram este 24 de diciembre.

Respecto a la razón médica del deceso, A.B. reveló que "las causas no se conocen todavía", pero se comprometió a dar a conocer la información una vez que tenga más datos, ya que considera que, al ser figuras públicas, los seguidores tienen "el derecho a saber" los detalles por el cariño que le tenían a su padre.

En un video a blanco y negro, A.B. Quintanilla reveló detalles de la muerte de su padre.
En un video a blanco y negro, A.B. Quintanilla reveló detalles de la muerte de su padre.
Imagen A.B. Quintanilla/Instagram

Cumplen última voluntad de Abraham Quintanilla

El músico también enfatizó que la familia cumplirá estrictamente con la última voluntad de su padre.

"Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado".

La mañana del 13 de diciembre A.B. Quintanilla informó sobre la muerte de su padre a través de las redes sociales, con un breve mensaje sin revelar detalles.

A Abraham Quintanilla le sobrevive su esposa Marcella Samora y sus dos hijos, Abraham III y Suzette.

Relacionados:
Abraham QuintanillaA.B. QuintanillaSelena QuintanillaMuertes de famososMuertesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX