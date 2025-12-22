Muertes de famosos

Muere famosa periodista venezolana Margiory Fiaschi: deja a su hija de 4 años

La reconocida periodista falleció tras una larga lucha que inició en 2023, cuando sufrió una convulsión. Margiory Fiaschi deja a su pequeña hija de 4 años.

Video Muere periodista venezolana Margiory Fiaschi: dedica mensaje a su hija antes de fallecer

La periodista venezolana Margiory Fiaschi murió este 21 de diciembre tras enfrentar un duro padecimiento.La noticia fue confirmada por sus familiares, informa el diario El Nacional, y el Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo.

Fiaschi dejó huella con su trabajo en importantes plantas televisivas y radiales como Globovisión, Radio América y DAT TV.

La periodista Margiory Fiaschi luchó contra una dura enfermedad.
La periodista Margiory Fiaschi luchó contra una dura enfermedad.
Imagen Margiory Fiaschi/Instagram

¿De qué murió Margiory Fiaschi?

Según reporta el diario venezolano, la periodista carabobeña Margiory Fiaschi tenía un tumor cerebral.

La comunicadora falleció tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una Lesión de Ocupación de Espacio (LOE) detectada en el área derecha de su cerebro.Esta condición le fue diagnosticada en 2023, luego de que sufriera una convulsión que alertó sobre su estado de salud.

A raíz de este hallazgo, la comunicadora se sometió a diversos tratamientos médicos complejos como una craneotomía de base craneal, cirugía estereotáxica y varios ciclos de quimioterapia.

Margiory Fiaschi dejó a su hija de 4 años

La periodista era mamá de la pequeña Anapaula, a quien apenas en julio pasado le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a través de Instagram.

"Un 2 de julio me hiciste mamá, aumentaste la lista de nietos y sobrinos .. llegaste haciendo realidad tu elección, : ser parte de esta existencia. A la 1:37 pm te colocaron en mi pecho . Recuerdo claramente que tu piel estaba calientita.

En su conmovedor mensaje, Margiory habló de las dificultades que madre e hija habían enfrentado.

"Aunque estos 4 años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto, para ejercer mi rol de mamá, entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios , la virgen y el Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mi , a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde de tus 2 años".

Margiory Fiaschi dedicó un conmovedor mensaje a su hija.
Margiory Fiaschi dedicó un conmovedor mensaje a su hija.
Imagen Margiory Fiaschi/Instagram

Fiaschi agradeció a su hija por cuidarla, "Confío en ti hija mía , disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede. Me asombra tu madurez y tus ganas de cuidarme. Amo cuando cada noche me dices que agradezcamos a Dios por todo lo bueno del día . Amo cuando me dices : " mamá hablame cosas de Dios".

Muertes de famososMuertes

