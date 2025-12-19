Muertes Esposa de Greg Biffle, campeón de NASCAR, contactó a su mamá minutos antes de morir junto a su hijo Cristina Grossu le envió un mensaje a su madre que se convirtió en el último. Ella, el piloto, su pequeño y su hijastra perdieron la vida luego de que el jet en el que viajaban se estrellara.



La esposa del campeón de NASCAR Greg Biffle, Cristina, se comunicó con su mamá minutos antes de que el jet en el que viajaba junto a su familia sufriera un accidente, arrebatándoles la vida.

La propia Cathy Grossu, madre de la agente inmobiliaria, relató en entrevista con People que ella le mandó un alarmante texto.

“Me envió un mensaje desde el avión y me dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo”, recordó llorando, cita el medio.

“Estamos devastados. Tenemos el corazón roto”, compartió ella acerca de su sentir debido a su trágica pérdida.

Fue la mañana de este 18 de diciembre que la aeronave en la que iban Cristina, Greg, su hijo Ryder (de 5 años) y la hija que él tuvo previamente con su ex, Emma (de 14), se estrelló y estalló en llamas.

De acuerdo con la oficina del alguacil del Condado de Iredell, el percance se dio cuando el Cessna C550 intentaba aterrizar “en condiciones de niebla” en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:15 horas (tiempo local).

Greg Biffle y su familia iban a un “viaje de cumpleaños”

Según Garret Mitchell, amigo de Greg Biffle, este y su familia se dirigían a verlo, en Florida, para que pasaran “la tarde” juntos.

Cathy Grossu confirmó, por su parte, que el grupo se dirigía a dicho estado para celebrar, por lo que calificó como terrible que terminaran falleciendo.

“Pensar que iban a morir en un viaje de cumpleaños, que era un momento tan divertido para la familia”, explica.

“Y ver la horrible forma en que terminó todo, es tan difícil de soportar. No puedo creer que ya no estén aquí”, añade.

Ella afirma que justo el día anterior a sus decesos, la pareja y su pequeño estuvieron en su casa y que “eran felices”.

“No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que le dije a mi hija, a Greg o a mi querido Ryder”, asevera. “Y eso me va a perseguir siempre”.

Ex de Greg Biffle reacciona a su muerte y la de su hija

A horas de que ocurriera el fatal incidente, Nicole Lunders, quien durante su matrimonio con Greg Biffle procreó a Emma, reaccionó a sus decesos.

Ella aseguró que el deportista y Cristina “fueron padres dedicados y filántropos activos, cuyas vidas giraban en torno” a sus retoños.