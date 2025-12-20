Greg Biffle Investigación sobre accidente aéreo en que murió Greg Biffle y familia durará más de un año: esto se sabe Autoridades federales informaron el proceso que tomará esclarecer el accidente aéreo donde murieron el campeón de la NASCAR, su esposa, dos hijos y tres pasajeros más. Revelaron detalles preliminares de la investigación.



Video Esposa de Greg Biffle envió mensaje a su madre minutos antes del accidente aéreo: “Estamos en problemas”

Autoridades federales dieron a conocer detalles de la investigación en curso del accidente aéreo que le quitó la vida a Greg Biffle, a su familia y tres acompañantes, quienes intentaban aterrizar tras las inclemencias del clima en Carolina del Norte.

Michael Graham, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo en conferencia de prensa el 19 de diciembre, que no se deben "asignar culpas" porque las investigaciones continúan.

"Este es el comienzo de un proceso muy largo y no sacaremos conclusiones precipitadas mientras estemos aquí en el lugar del accidente en Carolina del Norte, ni especularemos", dijo el funcionario, reportó la cadena WBTV.

La Administración Federal de Aviación y Textron Aviation Incorporated, compañía fabricante del avión, también son parte de la investigación.

Michael Graham señaló que el informe preliminar del accidente se entregará en un periodo de 30 días. Sin embargo, los resultados finales que esclarecerán el caso tardarán entre 12 y 18 meses.

Lo que se sabe del accidente

El 18 de diciembre el campeón de la NASCAR, su esposa Cristina, sus hijos Emma y Ryder, Craig Wadsworth y su hijo Dennis, así como Jack Dutton, viajaban en un jet Cessna Citation 550 que despegó a las 10:05 am del Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, rumbo al estado de Florida.

Pero tras las condiciones climáticas adversas regresaron y 10 minutos después del despegue intentaron aterrizar y pero se estrellaron antes de tocar la pista.

Tres de los pasajeros tenían licencias de piloto y, según WBTV, hasta el momento no queda claro quiénes pilotaron la aeronave que pertenecía a Biffle.

De acuerdo con el reporte de Dan Baker, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, "el avión realizó un viraje de base a la izquierda hacia una pista antes de impactar contra un poste de luz de pista, el punto inicial del impacto".

Esto provocó que chocara contra árboles, otros dos postes de luz de pista, así como en una valla del aeropuerto antes de finalmente estrellarse metros antes de la pista, detallaron las autoridades.

Testigos, quienes han sido exhortados por las autoridades a proporcionar videos, fotos o cualquier recurso que ayude a la investigación, señalan que "el avión volaba muy bajo".

El Cessna C550 se estrelló en el aeropuerto alrededor de las 10:15 a. m. del jueves 18 de diciembre.