Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad

Uno de los dos médicos acusados en relación con la muerte de Matthew Perry hizo su primera comparecencia ante un tribunal federal en Los Ángeles el viernes 30 de agosto, después de llegar a un acuerdo para declararse culpable y cooperar con los fiscales.

El Dr. Mark Chávez, de 54 años, de San Diego, compareció ante el tribunal con su abogado y le dijo al juez que entendía sus derechos. El juez federal Jean P. Rosenbluth le dijo que podía permanecer en libertad bajo fianza con varias restricciones, incluida la entrega de su pasaporte y no trabajar como médico. Ha aceptado entregar su licencia médica.

Llega a acuerdo de culpabilidad

Chávez firmó un acuerdo con los fiscales a principios de este mes para declararse culpable de conspirar para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina. No se declaró culpable ni habló sobre el caso, lo que hará con otro juez en una fecha por determinar.

"Está increíblemente arrepentido, no sólo porque le pasó a Matthew Perry, sino porque le pasó a un paciente", dijo el abogado de Chávez, Matthew Binninger, afuera del tribunal con el médico a su lado. "Está tratando de hacer todo lo que está a su alcance para corregir el error que ocurrió aquí. Hoy no aceptó la responsabilidad, pero sólo porque no estaba en el calendario".

Binninger añadió: "Está haciendo todo lo que está a su alcance para cooperar y ayudar con esta situación".

Cuando se le preguntó qué le dirían él y Chávez a la familia de Perry, Binninger dijo: “Me temo que no puedo responder a esa pregunta más que decir que lamentamos muchísimo que alguien haya perdido la vida. No importa que fuera una celebridad famosa, y sé que todos lo amaban increíblemente y universalmente. Es una pena lo que pasó”.

Chávez sería la tercera persona en declararse culpable tras la sobredosis fatal que sufrió la estrella de 'Friends' el año pasado.

El implicado también acordó cooperar con los fiscales mientras perseguían a otros, incluido el médico con el que trabajó Chávez para venderle ketamina a Perry. También trabajan con la Oficina del Fiscal Federal el asistente de Perry, quien admitió haberlo ayudado a obtener e inyectar ketamina, y un conocido del actor, quien aceptó haber actuado como mensajero e intermediario de drogas.

Los tres están ayudando a los fiscales en la persecución de sus objetivos principales: el Dr. Salvador Plasencia, acusado de vender ilegalmente ketamina a Perry un mes antes de su muerte, y Jasveen Sangha, una mujer que, según las autoridades, es una traficante que vendió al actor la sustancia letal. Ambos se han declarado inocentes y están a la espera de juicio. Está previsto que comparezcan ante el tribunal el miércoles 4 de septiembre.

Chávez admitió en su acuerdo de culpabilidad que obtuvo ketamina de su antigua clínica y de un distribuidor mayorista donde presentó una receta fraudulenta. Tras declararse culpable, podría recibir hasta 10 años de prisión cuando sea sentenciado.

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la causa principal de la muerte. El actor había estado usando el medicamento a través de su médico habitual en un tratamiento legal, pero no aprobado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.