Maribel Guardia Maribel Guardia sí es tutora: el mensaje de la actriz tras perder la custodia de su nieto La actriz se pronunció en redes luego de que el abogado de su exnuera, Imelda Tuñón, confirmara públicamente que había dejado de ser tutora de su nieto José Julián.



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Video Ni Maribel Guardia ni Ime Tuñon: famosa periodista afirma ser la nueva tutora del nieto de la actriz

Maribel Guardia sí es tutora, así lo hizo saber la actriz luego de que Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, declarara públicamente que había sido destituida como tutora de su nieto José Julián Figueroa.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dejó claro de quién es la única responsable.

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“Soy la TUTORA de mi vida, la arquitecta de mis sueños y casa paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”, señaló este 21 de mayo.

Maribel Guardia reacciona tras ser destituida como tutora de su nieto. Imagen Maribel Guardia / Instagram



Maribel Guardia no hizo comentarios sobre la situación legal por la que atraviesa ni mucho menos de su destitución como tutriz de su nieto. Sin embargo, en las imágenes se dejó ver sonriente y posando frente a la cámara junto a dos de sus mascotas.

Hasta la mañana de este jueves 21 de mayo, Maribel Guardia no había sido notificada de su remoción como tutora, según contó Marco Chacón al periodista Marco Antonio Silva en el programa ‘Todo para la mujer’.

¿Por qué fue destituida Maribel Guardia como tutriz de su nieto?

Este 21 de mayo, Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, reveló a ¡Siéntese Quien Pueda! que la razón por la que Maribel Guardia “y una señora curadora” fueron removidas de su cargo fue porque “no cumplieron con ninguna de las obligaciones”.

“Como tutriz debió haber promovido, como una obligación eludible, una pensión alimenticia para el nieto. Ese cargo le duró dos años y nunca lo hizo y, todavía se atreve a decir ante los medios que es porque la mamá no lo había ido a pedir. No, es una obligación que le impone la ley”, mencionó.