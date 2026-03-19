Imelda Tuñón

Imelda Tuñón revela que buscó a José Manuel Figueroa tras señalarlo de presunto abuso: esto le dijo

Imelda Tuñón aseguró haberse puesto en contacto con José Manuel Figueroa luego de que se filtraran unos audios en los que ella lo señala de presuntamente abusar de su hermano Julián cuando era un niño.

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Por:Elizabeth González
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Video José Manuel Figueroa reacciona a declaraciones de Imelda Tuñón: ella lo acusó de presunto abuso a Julián Figueroa

Imelda Tuñón reveló haber buscado a José Manuel Figueroa luego de que el periodista Gustaba Adolfo Infante hiciera públicos unos audios en los que ella lo señala de presuntamente abusar de su hermano Julián cuando era un niño.

“Nunca lo quise perjudicar. Fue un accidente que se filtrara ese audio”, expresó a TVyNovelas en su edición del 16 de marzo. “Yo jamás filtraría algo así con intención”, insistió.

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La viuda de Julián Figueroa consideró que fue “un error” de su parte haber compartido dichos audios con el periodista Gustavo Adolfo Infante, por lo que tras ser difundidos, buscó a su excuñado para disculparse.

“Fue una llamada telefónica que le mandé para su información (…) Yo sé que un periodista va a publicar lo que le mandes, y reconozco que fue un error de mi parte”, dijo.

“Le escribí a José Manuel y le dije: ‘Lamento mucho que haya pasado esto’”, agregó y reveló que, enseguida, también buscó al periodista implicado “porque yo no pretendía que se diera a conocer nada que tuviera que ver con él”.

En ese sentido, Imelda Tuñón catalogó dicho episodio como “un gran malentendido que se hizo mucho más grande de lo que tenía que ser”.

Finalmente, la actriz aseguró que, hasta la fecha no ha recibido una notificación oficial sobre las demandas interpuestas por José Manuel Figueroa. En febrero pasado, el hijo de Joan Sebastian emprendió acciones legales en contra de su excuñada, primero por “daño moral” y a principios de marzo, por presunta “violencia familiar” y “violencia mediática”.

“Desconozco el contenido (de las denuncias) porque no se me ha notificado absolutamente nada”, sentenció sin revelar si José Manuel Figueroa respondió a su mensaje.

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