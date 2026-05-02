Julián Figueroa Maribel Guardia adorna su hogar para conmemorar el día en que su hijo cumpliría 31 años Este 2 de mayo Julián Figueroa cumpliría 31 años. Maribel Guardia montó un pequeño set en su hogar adornado con globos, velas y fotografías de su adorado hijo, quien murió en 2023.



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Video Imelda Tuñón reacciona a comentario "grosero" que dijo Maribel Guardia

Maribel Guardia conmemoró el día en que su hijo habría cumplido 31 años. Este 2 de mayo la actriz arregló la sala de su apartamento con globos, velas y fotografías de Julián Figueroa en diferentes etapas de su vida.

"Feliz cumpleaños al cielo Julián. Siempre voy a celebrar tu vida hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte "Las Mañanitas" a las 12 de la noche como lo hice por 27 años", escribió Guardia en el mensaje que acompaña al video en Instagram.

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"En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio. Pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tú madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo", finalizó.

Maribel Guardia arregló su hogar en honor a su fallecido hijo Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia/Instagram

Zarelea Figueroa, una de las hermanas de Julián, también hizo su propia publicación en redes.

"Hoy le hablo al cielo bajito esperando que el viento pueda llevarte mis palabras. Hoy quizá no pueda abrazarte, ni tampoco haya velas que soplar, pero sí hay en mi alma recuerdos que arden como luz eterna. Feliz cumpleaños hasta el infinito, hasta tu bello escenario que es el cielo, donde cantas junto a papá. Te amo Julián, más allá de las palabras, más allá de la distancia, más allá del tiempo".

Zarelea Figueroa le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a su hermano. Imagen Zarelea Figueroa/Instagram

Hijo de Julián Figueroa también cumple años

Imelda Tuñón no se ha referido sobre el cumpleaños de su fallecido esposo en redes sociales. Sin embargo, sí lo hizo sobre su hijo José Julián, quien también cumple años el 2 de mayo.

A través de un breve video en donde se aprecia que madre e hijo están jugando, la cantante le hace una pregunta al niño.

"¿Qué tan feliz estás? Ya tienes 9 años, el amor de mi vida tiene 9 años", dice Imelda mientras le toma la mano a su hijo, quien no deja de jugar.