Maribel Guardia ¿Victoria Ruffo y Maribel Guardia dudaban de sus talentos?: no tuvieron piedad en lo que se dijeron Las actrices protagonizaron una breve discusión frente a José Eduardo Derbez durante el podcast ‘Mixologando’. “Me dijo que no sabía cómo me pagaban por cantar”, ventiló Maribel Guardia sobre Victoria Ruffo.



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Victoria Ruffo y Maribel Guardia protagonizaron una breve, pero divertida discusión frente a José Eduardo Derbez durante el podcast ‘Mixologando’.

Las actrices hablaron como pocas veces de su amistad que, según contaron, no siempre ha sido color de rosa, ya que a lo largo de los años han tenido una que otra diferencia, como la vez que la mamá de Julián Figueroa se quedó con un galán de Victoria en una telenovela.

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En ese sentido, las actrices de Corona de Lágrimas recordaron el instante en que una y otra dudaron de sus talentos.

“Ella sí me dijo que, de no ser porque lloro, no hubiera hecho nada en esta carrera”, ventiló Victoria Ruffo ante la mirada perpleja de su hijo.

“A mí me dijo que no sabía cómo me pagaban por cantar”, replicó de inmediato Maribel Guardia entre risas. “Yo me tenía que desquitar de alguna manera. Mira con lo bien que vivo de la cantada. Buenas amigas, eh”, agregó.

“Es el colmo, de veras… Es la única que puede decir todas esas sandeces… La única”, sentenció Victoria.