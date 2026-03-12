Maribel Guardia

Maribel Guardia “pide indemnización” a Imelda Tuñón en medio de pleito legal: esta sería la razón

Los representantes legales de Imelda Tuñón dieron a conocer detalles sobre la indemnización que, supuestamente, Maribel Guardia solicitó a su exnuera en medio del pleito legal que mantienen desde 2025.

Maribel Guardia habría solicitado “una indemnización” a Imelda Tuñón en medio del pleito legal que sostienen desde enero de 2025 por la custodia del pequeño José Julián Figueroa.

De acuerdo con los abogados de la viuda de Julián Figueroa, la actriz estaría solicitando una compensación a su exnuera por el tiempo que vivió en su casa.

“Ahora ya sumó la situación de que quiere una indemnización en la demanda actual. Se había comentado que era una pensión, pero lo que ella demanda es una indemnización a partir de que Imelda llegó a vivir a su domicilio cuando se casó y hasta la fecha en que sale de su domicilio”, declaró el licenciado Jorge Joaquín Díaz López en ‘De Primera Mano’ el 11 de marzo.

Sobre cuál sería la cantidad que Maribel Guardia le estaría solicitado a su exnuera, los representantes legales de Tuñón resaltaron que el pago correspondería a “30 días de salario mínimo” en México, lo que sería poco más de 315 pesos, es decir, más de 17 dólares.

“Debiendo a considerarse como base el mínimo vital dispensable que asciende a 30 días de salario mínimo vigentes por cada mes que permaneció al cuidado de los accionantes”, señaló Díaz López.

"Se suponía que es una invitación de Maribel a su hijo, a su esposa y al niño de que 'vengan a vivir conmigo'. Eso, se supone, es una cosa incondicional. De hecho, en algunos conflictos que hubo, ella (Maribel) insistió en que se regresaran a casa. Siendo una situación de familia, en donde se estaría procurando al hijo, al nieto y a la nuera, resulta verdaderamente aberrante que hoy demande ante un juzgado”, agregó, Antonio Lozano Gracia.

Aunque los abogados de Imelda Tuñón no revelaron la cantidad exacta que estaría solicitando Maribel Guardia a su exnuera, porque “todavía se está cuantificando”, dejaron entrever que serían “más” de 2 millones de pesos, es decir, más de 112 mil dólares.

En octubre de 2025, Maribel Guardia fue cuestionada por Despierta América sobre la versión que, supuestamente, había solicitado una manutención a su exnuera.

“Qué gracioso”, respondió la actriz tras soltar una carcajada.

