Esposo de Maribel Guardia reacciona a destitución de la actriz como tutora de su nieto
Marco Chacón también reaccionó a la versión de que habría sido removido de su cargo como albacea luego de presentar su renuncia hace meses.
Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompió el silencio tras la actriz ser destituida como tutriz de su nieto José Julián Figueroa.
El periodista Marco Antonio Silva se puso en contacto con el abogado vía mensaje de texto, luego de que su colega, Addis Tuñón, diera a conocer en el programa ‘De Primera Mano’ que asumiría el cargo de tutriz de su sobrino.
“Lo que nosotros sabemos es que ellos pidieron la remoción del albacea y la tutriz ya hace unos cuatro meses, no es algo nuevo”, respondió Chacón este 21 de mayo en la emisión de 'Todo para la mujer'.
En este mismo intercambio de mensajes, Marco Chacón se refirió a su supuesta remoción del cargo de albacea de la fortuna que Julián Figueroa dejó a su hijo tras su muerte.
“Yo respondí al juez que adelante, que nosotros no tenemos ningún interés por ser parte del proceso sucesorio, que al contrario, mi intención era renunciar y no había podido por la impugnación”, dijo.
“Por esta fecha debía de haber resuelto el juez. Así es que bastante coherente que sea cierto el rumor”, insistió.
Sobre el nombramiento de la periodista Addis Tuñón como supuesta nueva tutriz de José Julián, Marco Chacón aseguró que, hasta el momento, ni él ni Maribel Guardia habían sido notificados sobre el tema.
“En cuanto a quién hayan nombrado ellos para su sustitución. No tengo idea, a nosotros todavía no nos notifican, pero para mí es una gran noticia no tener ese tema en mis en mis espaldas”, subrayó.
“Desde noviembre se inició este proceso. Nosotros no podíamos mover el patrimonio por la impugnación que ellos hicieron del testamento. O sea, que ellos no pueden mover dinero ni nada por esta misma porque está en un juicio”, sentenció.
¿Por qué fue destituida Maribel Guardia como tutriz de su nieto?
Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, reveló este jueves 21 de mayo en ¡Siéntese Quien Pueda! que la razón por la que Maribel Guardia “y una señora curadora” fueron removidas de su cargo fue porque “no cumplieron con ninguna de las obligaciones”.
“Ya estamos pidiendo que destituyan también al albacea porque no ha cumplido con ni una sola de las obligaciones que le marca la ley”, dijo.
Con respecto al caso de Maribel Guardia, el abogado señaló que “como tutriz debió haber promovido, como una obligación eludible, una pensión alimenticia para el nieto".
"Ese cargo le duró dos años y nunca lo hizo y, todavía se atreve a decir ante los medios que es porque la mamá no lo había ido a pedir. No, es una obligación que le impone la ley”, concluyó.