univision famosos Destituyen a Maribel Guardia como tutriz de su nieto y conocida periodista ocupa su lugar, reportan Un juez destituyó a Maribel Guardia como tutriz de José Julián Figueroa y nombró a su sustituta. Además, en comparecencia se solicitó la destitución de Marco Chacón como albacea.



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Video Ni Maribel Guardia ni Ime Tuñon: famosa periodista afirma ser la nueva tutora del nieto de la actriz

Maribel Guardia fue destituida como tutriz de su nieto, José Julián Figueroa, y se está pidiendo la destitución de Marco Chacón como albacea, así lo informó Addis Tuñón, quien sustituirá a la actriz en su cargo.

De acuerdo con información de la periodista, el 20 de mayo se llevó a cabo una comparecencia en la ciudad de Cuernavaca, en donde el juez la designó a ella para llevar el cargo jurídico con el que deberá supervisar que el menor reciba dinero del albacea para cubrir sus gastos para su alimentación, educación, salud y entretenimiento, actividades que durante tres años Guardia no habría llevado a cabo.

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"Estaba obligada a asegurarse que su nieto tuviera educación, alimentos, salud, formación, es decir, dinero mes a mes, luego de la pérdida de su padre. Además de supervisar el patrimonio de los bienes, rendición de cuentas de los movimientos del albacea", explicó en 'De Primera Mano'.

Addis Tuñón dice ser la nueva tutriz de José Julián

La periodista es tía de Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, por lo cual, según dijo Addis, le tiene "cariño" al niño de 9 años.

"Es una responsabilidad y la acepté, con todo el amor que le tengo al menor, con toda la cercanía que tenemos y la responsabilidad que adquiero con esto. No manejo dinero", dejó claro.

Incluso, afirmó que tras tomar su cargo ya hizo su primera petición ante el juez: "Es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea, esta solicitud ya se hizo el día de hoy y estaremos esperando la respuesta del juez", contó el 20 de mayo en el programa.

Addis asegura que Julián Figueroa "dejó bienes, sí dejó manera de que su madre no esté batallando para darle de comer, porque su madre trabaja a partir de que se salió de esa casa".

La periodista reprocha que durante tres años Marco Chacón "no ha cumplido con los requisitos mínimos como albacea, que no solamente se trata de administrar los bienes, sino también asegurar que el niño tenga alimentos".

Dijo que pedirá una rendición de cuentas para conocer en qué se ha utilizado el dinero y cómo ha sido la administración de los bienes que ahora le pertenecen a José Julián.

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Addis Tuñón reiteró que su rol solo será de "supervisora" y no tiene "acceso al dinero", lo cual la tiene "tranquila".